فرماندار سنندج: ورزش، محور انسجام ملی و تربیت نسل سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه پنجشنبه در آیین برگزاری مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهالان دختر و پسر منطقه یک کشور، ورزش را یکی از مهمترین عوامل تقویت انسجام ملی و پرورش نسل سالم دانست و بر ضرورت حمایت از توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد.
وب با خیرمقدم به ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان حاضر، اظهار کرد: میزبانی سنندج از این رقابتها فرصتی ارزشمند برای تقویت دوستی، همدلی و آشنایی بیشتر نوجوانان استانهای مختلف با فرهنگهای متنوع ایران است.
وی با قدردانی از ادارهکل ورزش و جوانان، هیئت تکواندوی استان و شهرستان و عوامل اجرایی مسابقات افزود: برگزاری این رویدادها، ظرفیت کردستان را برای میزبانی رقابتهای بزرگ ملی بیش از گذشته نشان میدهد و میتواند زمینهساز برگزاری مسابقات بیشتری در آینده باشد.
فرماندار سنندج با اشاره به نقش ورزش در توسعه اجتماعی تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به نسل نوجوان و جوان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای ورزشی امکانپذیر نیست و جامعهای سالم در گرو تربیت نسلی سالم، بانشاط و ورزشکار است.
سجادی حضور ورزشکارانی از استانهای مختلف کشور را فرصتی برای افزایش همدلی و شناخت متقابل دانست و گفت: ورزش تنها میدان رقابت نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به شمار میرود.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای ورزشکار و شهید بیگی که این مسابقات به نام وی مزین شده است، خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور برای برگزاری چنین رویدادهایی، حاصل ایثار و فداکاری شهداست.
فرماندار سنندج در پایان از بهرهبرداری چند پروژه شاخص ورزشی در این شهرستان طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: این طرحها با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان به بهرهبرداری میرسد و نقش مهمی در افزایش سرانه فضاهای ورزشی خواهد داشت.
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