زنبورها پیشرفته ترین جنگنده جهان را زمین گیر کردند

به گزارش خبرگزای مهر، از پهپادها به عنوان یک فناوری نوظهور در آسمانها یاد می شود با این حال حتی این سیستمهای پیشرفته پروازی هم خطری برای جنگنده های قدرتمند و پیشرفته ای نظیر F-۲۲ محسوب نمی شوند.

اما درحالی که تصور می شود هیچ سیستم پروازی توانایی مقابله با این جنگنده و ایجاد مشکل برای آن را نداشته باشد اما خبر می رسد که زنبورها یک فروند F-۲۲ را زمین گیر کرده اند.

چندی پیش دسته بزرگی از زنبورها خود را به محل خروج گازهای داغ سیستم موتوری یک فروند جنگنده F-۲۲ رسانده و با طرز عجیبی در اطراف آن نشستند. این اتفاق عجیب در پایگاه هوایی واقع در ویرجینیا روی داد تا عملا جنگنده مورد نظر زمین گیر شود.

ناتوانی خدمه این پایگاه در دور کردن زنبورها موجب شده تا آنها به دنبال افراد حرفه ای باشند که بتوانند از عهده متفرق کردن زنبورها برآیند.

کارشناسانی که برای بررسی این موضوع راهی پایگاه هوایی ویرجینیا شدند اعلام کردند که با بزرگترین گروه زنبورهایی روبرو شده اند که تاکنون دیده اند.

آنها از لوله های متصل به سیستمهای مکنده برای شکار زنبورها و جمع آوری آنها در محفظه ای مخصوص استفاده کردند.

کارشناسان وزن این زنبورها را حدود ۴ کیلوگرم که معادل ۲۰ هزار زنبور می شود عنوان کردند.

جنگنده F-۲۲ بالغ بر ۱۴۳ میلیون دلار قیمت دارد.