برگزاری ۱۰۰ برنامه ویژه میلاد امام رضا(ع) در تویسرکان

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری آیین بزرگداشت ائمه اطهار موجب احیای ارزش های والای اسلامی و دینی می‌شود.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: این اداره در شب میلاد امام رضا(ع) با همکاری روحانیون بومی، کانون مداحان و شورای هیئت های مذهبی، واحد خواهران، موسسات قرآنی و خانه های قرآن در شهر و روستا، بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و قرآنی برگزار کرد.

وی گفت: این برنامه ها شامل برگزاری مراسم محوری با همکاری ائمه جماعات مساجد، اصناف و بازاریان، انجمن های اسلامی و هیئت های مذهبی بانوان، برگزاری مراسم محوری در مسجد جامع و حضرت ابوالفضل(ع) تویسرکان، اعزام مبلغ به روستاها و مناطق دور افتاده با هدف تبیین سیره امام(ع)، مسابقه زندگی حضرت امام رضا(ع) در شهر و روستا بود.

وی اظهار داشت: اعزام مداح به مساجد و حسینیه ها و سایر محافل دینی شهرستان، اجرای گفتمان های دینی با همکاری و هماهنگی روحانیان مستقر در مساجد و حسینیه ها، برپایی محافل جشن با همکاری هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی و کانون های فرهنگی تبلیغی و همکاری بیش از ۵۰ تشکل دینی در اجرای برنامه ها در این ایام انجام شد.