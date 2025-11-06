به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید شماعی در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های قرآنی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، اظهار کرد: محافل قرآنی با محوریت مساجد و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد تا ضمن پاسداشت مقام شهدا، فضای معنوی انس با قرآن در سطح شهرستان گسترش یابد.

فرماندار تویسرکان با اشاره به نقش اثرگذار مساجد در ترویج ارزش‌های دینی افزود: این محافل با همکاری قاریان برجسته، مؤسسات قرآنی، هیئات مذهبی و مردم مؤمن برگزار می‌شود و می‌تواند گامی مؤثر در تقویت همبستگی فرهنگی و دینی در سطح جامعه باشد.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محافل قرآنی در مسجد سرابی، مسجد جامع، مسجد فرهنگیان شهر تویسرکان و نیز در شهرهای سرکان و روستاهای اشتران، اشترمل و لامیان برگزار خواهد شد.

شماعی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان برای برگزاری باشکوه این محافل گفت: پیوستگی فرهنگ قرآن و فرهنگ شهادت ضامن پویایی و معنویت جامعه اسلامی است.