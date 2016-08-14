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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بورس پنجم متولد شد/ تعاونی‌ها هم بورسی شدند

بورس پنجم متولد شد/ تعاونی‌ها هم بورسی شدند

رئیس اتاق تعاون ایران از توافق نهایی با سازمان بورس برای راه اندازی بورس تعاون خبر داد و گفت: سازوکار فعالیت این بورس به عنوان یک بورس مستقل تا یکی دو هفته آینده به بخش تعاون اعلام می شود.

بهمن عبدالهی در گفتگو با مهر، با اعلام اینکه مذاکرات و هماهنگی ها با سازمان بورس برای آغاز به کار رسمی بورس پنجم در کشور نهایی شده است، گفت: نهایتاً تا یکی دو هفته آینده سازوکار فعالیت این بورس و نحوه حضور بخش تعاون در بازار سرمایه کشور اعلام رسمی خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: طی سالهای گذشته موانع حقوقی و قانونی برای ورود بخش تعاون به بازار سرمایه کشور وجود دارد که با همکاری خوب سازمان بورس، این مسائل حل شده و به توافقات خوبی رسیده ایم.

عبدالهی خاطرنشان کرد: این بورس قالب و شکل جدیدی خواهد داشت و تا هفته آینده سازوکار اجرایی و روش عملکرد آن را اعلام خواهیم کرد. در بورس پنجم  به صورت اختصاصی تنها بخش تعاون وارد شده و فعالیت خواهد کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون خاطرنشان کرد: شرکت های غیرتعاونی امکان فعالیت در این بازار  را نخواهند داشت.

کد مطلب 3740872

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