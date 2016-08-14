بهمن عبدالهی در گفتگو با مهر، با اعلام اینکه مذاکرات و هماهنگی ها با سازمان بورس برای آغاز به کار رسمی بورس پنجم در کشور نهایی شده است، گفت: نهایتاً تا یکی دو هفته آینده سازوکار فعالیت این بورس و نحوه حضور بخش تعاون در بازار سرمایه کشور اعلام رسمی خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: طی سالهای گذشته موانع حقوقی و قانونی برای ورود بخش تعاون به بازار سرمایه کشور وجود دارد که با همکاری خوب سازمان بورس، این مسائل حل شده و به توافقات خوبی رسیده ایم.

عبدالهی خاطرنشان کرد: این بورس قالب و شکل جدیدی خواهد داشت و تا هفته آینده سازوکار اجرایی و روش عملکرد آن را اعلام خواهیم کرد. در بورس پنجم به صورت اختصاصی تنها بخش تعاون وارد شده و فعالیت خواهد کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون خاطرنشان کرد: شرکت های غیرتعاونی امکان فعالیت در این بازار را نخواهند داشت.