امنیت کشور را مرهون خون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میر فیضی بعدازظهر یکشنبه در یادواره ۱۱۴ شهید یگان‌های ویژه استان‌های شمالی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدان به‌ویژه شهدای یگان ویژه ناجا و تبریک میلاد باسعادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: بنابر منویات مقام معظم رهبری شهدان چشم‌وچراغ ایران اسلامی هستند و هرچه برکت در کشور است از خون شهدا است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، بابیان اینکه زیباترین مرگ، شهادت است گفت: شهیدان، زیباترین نوع مرگ را انتخاب و به‌سوی آن حرکت کنند و رشادت، ایثارگری و از مهم‌تر ازخودگذشتگی شهدا و خانواده شهدا باعث شد تا باوجود توطئه‌های دشمنان در قبل از پیروزی انقلاب و بعد آن حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به تصاحب دشمن درنیاید.

سردار میرفیضی افزود: ایران اسلامی این‌همه افتخار و پیروزی را مرهون رشادت رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است زیرا برای سرافرازی میهن جان خود را که عزیزترین نعمت خداست را تقدیم و شهیدان سعی کردند با جان‌فشانی خود حیات طیبه را برای ما فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ابراز داشت: یگان ویژه غالباً قبل از انقلاب در قالب ژاندارمری و شهربانی و پس از انقلاب در قالب لشگر روح‌الله، نقش به سزایی در دفاع مقدس و پیروزی انقلاب داشتند.

میرفیضی افزود: بعد از انقلاب هم در قالب نیروی انتظامی جان خود را برای برقراری امنیت و حفظ آرمانه‌ای انقلاب فدا کردند.

وی بابیان اینکه خانواده شهدا مهم‌ترین نقش را در برقراری امنیت دارند و باید از آن‌ها تقدیر شود افزود: میراث دار خون شهدا خانواده‌های آن‌ها هستند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: خدا را شاکریم که در یادواره شهدای یگان‌های ویژه میزبان خانواده نیروی انتظامی استان‌های شمالی هستیم و افتخار این میزبانی نصیب ما شده است، شهدا از رسالتی که بر دوش آن‌ها بود برآمدند و اینک وظیفه نسل فعلی است که یادگار شهدا را با ایثار و ازخودگذشتگی حفظ کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، بر لزوم توجه به خانواده‌های شهدان تأکید کرد و گفت: تمام موفقیت‌های پلیس مرهون دعای خیر خانواده‌های شهدان است و درعین‌حال پلیس همواره در انجام مأموریت‌ها و وظیفه محوله نیازمند دعای خیر خانواده شهدان است.

میرفیضی ابراز داشت: ما در حوزه‌های مختلف آمادگی خود را برای خدمتگزاری اعلام می‌کند زیرا خدمتگزاری به مردم ایران اسلامی مایه مباهات و افتخار ما است و امیدواریم بتوانیم در برقراری نظم و امنیت برای همه مردم ایران و استان مازندران به وظیفه خود عمل کنیم.

به گزارش مهر، در یادواره ۱۱۴ شهید یگان‌های ویژه استان‌های شمالی که به میزبانی مازندران برگزار شد، یاد، خاطره و مقام ۶۵ شهید یگان ویژه مازندران، ۱۸ شهید استان گلستان و ۳۱ شهید یگان ویژه استان گیلان با حضور مسئولان کشوری، استانی، محلی و خانواده بزرگ ناجای استان‌های شمالی گرامی داشته شد.

همچنین؛ همزمان با این یادواره، از تمبر یادواره و کتاب‌های چشم بیدار جنگل و روایت شمشادها از مجموعه خاطرات فرماندهان جنگل‌های شمال رونمایی و در حاشیه این مراسم هم نمایشگاه آثار شهدا ازجمله وصیت‌نامه‌ها و دست‌نوشته‌های شهدای یگان ویژه استان‌های شمالی نیز برپا شد.