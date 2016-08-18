به گزارش خبرنگار مهر، این هفته نزدیک به ۲۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی در پایتخت افتتاح می شود. در این میان برخی از این نمایشگاه ها قابل تامل است و با خواندن استیتمنت نمایشگاه ها می توان تا حدودی به کانسپت آنها پی برد. در ادامه نگاهی داریم به برخی از افتتاحیه های جمعه ۲۹ مرداد ماه در گالری های تهران.

نشست فرایند شگل گیری ایده در گالری والی

جمعه ۲۹ مردادماه نشست متفاوتی در گالری والری برپا خواهد شد که به فرایند شکل گیری ایده در ذهن هنرمند، تاثیر عوامل محیطی و مخاطب در روند شکل گیری ایده، تحلیل روانکاوانه آثار بهنام کامرانی می پردازد. در این نشست بهنام کامرانی نقاش و علی بابایی زاد روان تحلیلگر حضور دارند. این برنامه ساعت ۱۷ در گالری والی برپا خواهد شد.

نمایشگاه «خود آ» در گالری مریم فصیحی

نمایشگاه آثار علیرضا رفوگران با عنوان «خود آ» جمعه۲۹ مرداد در گالری مریم فصیحی هرندی افتتاح می شود.

این نمایشگاه که پنجمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند است با تکیه بر خود و شناخت دو سویه از طریق مقایسه و تطبیق موقعیت های مشابه شکل گرفته است.

رفوگران درباره نقاشی هایش می گوید: به هر حال من بعد از سالها کشیدن پرتره از آدمهای دیگر، خواست کشیدن اتوپرتره دارم. اتوپرتره هایی که همچنان با دیگری است؛ گویا بدون آن نمی ‌شود خود را دید. مانند آینه عمل می ‌کند و شاید هم من در پشت آن پنهانم.

این نمایشگاه شامل نقاشی سلف پرتره، چیدمان نقاشی، ویدئو ، پرسه اشتراکی و چاپ دستی است.

او درباره یکی از مجموعه آثار ارایه شده اش با عنوان «دوباره جا خالی دادم، پا چشمم خورد» نیز می گوید: این نقاشی ها به اندازه واقعی و تمام قد که گویای مستندی از تمامیت آدم باشد، اجرا شدند. نقاشی دستمایه ای برای رسیدن به عمق بیشتر است چون امکان تمرکز و تعمق بیشتری نسبت به مدیاهای دیگر به من می دهد.

نمایشگاه تا ۹ شهریور ۱۳۹۵ در گالری مریم فصیحی هرندی به نشانی دروس، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک ۱۱ برقرار است.

نمایشگاه «زندگی خانگی» در گالری پلتفرم ۲۸

در راستای سوژه «زندگی خانگی»، پلتفرم ٢٨ میزبان کورش فتحی و لادن شریف پور است.

در این پروژه، محققان به دنبال نگرشی هستند که وضع موجود طراحی را به چالش بکشد و محرکی برای ایجاد روش های جدید طراحی باشد؛ روشی که نشات گرفته از بررسی ظریفترین تجربه های انسانی با فضا است.

این نمایشگاه ۲۹ مرداد تا ۱۲ شهریور ماه در میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، کوچه بور بور، خیابان خاقانی، نبش بن بست روشن منش برپاست.

نمایشگاه «کفش ها» در نگارخانه آتشزاد

نمایشگاه نقاشی دمیا باقری فرد با عنوان «کفش ها» ۲۹ مرداد تا ۹ شهریور ماه در نگارخانه آتشزاد برپاست.

در استیتمنت این نمایشگاه به قلم بهنام جلالی جعفری آمده است: کفش ها می روند و سایه ها تجربه سکوت را برجا می گذارند.

یکی از ویژگی های برجسته این آثار، برخورد شاعرانه هنرمند با موضوع نمایشگاه است که طی آن، افکار و ایده های خود را به مخاطبان خود منتقل می کند.

به نظر می رسد در این میان « دنیا » کفش های خود را پیدا کرده است ، اما در عین حال ، ابهام و سرگشتگی عجیبی در این اجتماع کفش ها نیز به چشم می خورد ؛ با این پرسش که به کجا برویم ؟ آینده چه می شود ؟ مقصد کجاست؟ و این همه را هنرمند بدون پاسخ می گذارد و یا جواب به این پرسش ها را به مخاطبین خود می سپارد.

نگارخانه آتشزاد در خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور ( توانیــر ) شمـالـی، بعـد از پـل همت، پـلاک ۲۳ واقع است.

نمایشگاه «من تفنگم» در نگارخانه مهراوا

نمایشگاه «من تفنگم» ۲۹ مرداد تا ۸ شهریور در نگارخانه مهرآوا واقع در خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی( آبان جنوبی)، شماره ۳۸ برپاست.

سپهر زند، نقاش این مجموعه درباره این مجموعه می گوید: «من تفنگم» نام رمانی است علمی تخیلی، نوشته احسان پویا که وقتی در تابستان ۹۳ تصویرسازی این اثر را به من پیشنهاد کرد، بیش از نیمی از آن نوشته نشده بود. همان اندازه از داستان، به قدری برایم گیرا و لذت بخش بود که دو سال از وقت خود را با هر مشقتی بود وقف تصویرسازی این کتاب کردم که امیدوارم مراحل انتشار آن هرچه زودتر به سرانجام مطلوب برسد.

داستان روایتیست خیالی از حال و آینده ای رُباتیک. راوی داستان، دخترخردسالی است که خاطرات و زندگی پدرش، جنگهای جهانی و تحولات اجتماعی مردم ایران (منطقه ۱۳۶ غربی) و کشور های دیگر را از دریچه ای خیال پردازانه خود بازگو می کند.

نمایشگاه «فراموشان کودتا» در گالری آران

به دنبال پروژه های آران که به بازخوانی تاریخ می پردازد و پروژه ای از صالح تسبیحی است ۲۹ مرداد از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ با مشارکت بهروز بقایی، بهرنگ بقایی، محمد زارعی، هامد جابرها، سپیده مهرگان، علی حسینی، ایثار ابو محبوب، سعید تسبیحی، رامین سیاردشتی پویا شهرابی این نمایشگاه در محل خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ برگزار می شود.

صالح تسبیحی درباره فراموشان کودتا - چند گزارش تاریخی در استیتمنت نمایشگاه نوشته است: کودتا، رستاخیز، فاجعه، حرکت اوباش، هجوم تانک بر انسان یا تاجبخشی چماقداران، خطای مصدق یا دخالت سیا، هرچه هست، ۲۸ مرداد رخداد آشنایی ست، مهری بر پیشانی ما. شاید آنچه لازم است واکاوی همین داغ تاریخی است. واقعه ای با بدنه وسیع، که از هسته مرکزی خود شروع می شود و در طیف های مختلف، تحلیل می رود. ادامه حضورِ این رویداد تاریخی در حافظه جمعی ما زنده و ملموس است و اکنون بخش هایی از آن پیش روی ماست، منابعی متعدد و حواشی و احساسات و حرف های هنوز زنده.

نمایشگاه «شهر» در نگارخانه شلمان

نمایشگاه عکس مفهومی «شهر» از ۲۹ مرداد تا سه شهریور ماه در نگارخانه شلمان برپاست.

پژمان دادخواه درباره این نمایشگاه نوشته است: روستاها که بزرگ می شوند، شهر به وجود می آید. شهر ساخته دست و فکر آدمی است. انسان ها شهر را می سازند و شهر انسان ها را. شهر کنایه دارد و عدم قطعیت. شهر پیش رونده است و سیری رو به جلو دارد. شهر زیباست. شهر جذابیت دارد و هر روز انسان ها را به سوی خود جذب می کند. چهارچوب و فرمول می دهد و برخی از چهارچوبها و فرمول ها را در هم می شکند. شهر زرق و برق دارد و همین زرق و برق رمز مسحورکنندگی شهر است و در همین فرایند مسحور کنندگی، برخی از واقعیت ها فراموش می شوند، دچار اختلاط می شوند یا زاده می شوند....

شهر زرق و برق دارد!

نگارخانه شلمان در بلوار میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷ واقع است.

نمایشگاه سه در سه (۵) در گالری «اُ»

۲۹ مرداد لغایت ۰۹ شهریور نمایشگاه جدیدی از سری نمایشگاه های «سه در سه» در گالری «اُ» برپا می شود.

«سه در سه» عنوان پروژه ای از گالری «اُ» است که با هدف معرفی هنرمندان جوان و نوظهور نخستین دوره خود را تابستان امسال برگزار می کند. این برنامه شامل ۵ نمایشگاه و هر نمایشگاه شامل ۳ نمایشگاه انفرادی است که هر یک به مدت ۲ هفته ادامه می یابد. هر یک از هنرمندان انتخاب شده برای این برنامه در یک طبقه از ۳ طبقه گالری، آثار خود را به نمایش می گذارند. اولویت برگزارکنندگان این برنامه در انتخاب هنرمندان، اصالت آثار، استعداد و آتیه دار بودن افراد و همچنین توانایی آنها در استفاده بهینه از فضای کوچک تر اختصاص داده شده به آثارشان است.

گالری «اُ» در خیابان ویلا (نجات‌اللهی)، کوچه خسرو، پلاک ۴۶ واقع است.

نمایشگاه «برگ هایی از مشروطه» در گالری هنر سه

نمایشگاه «برگ هایی از مشروطه - نمایشگاه عکس های تاریخی» در گالری هنر سه (فرهنگسرای ارسباران) افتتاح می شود.

نمایشگاه عکس«برگ هایی از تاریخ مشروطیت ایران» با مشارکت موزه ملی ملک ۲۸ مرداد تا ۱۵ شهریور در فرهنگسرای ارسباران برپاست.

این نمایشگاه ۱۶ عکس از افراد و فعالیت های زمان مشروطه در ایران را که در تاریخ کشورمان اهمیت و جایگاه ویژه ای دارند به آدرس خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان خیابان جلفا فرهنگسرای ارسباران در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.

نمایشگاه «دگردیسی در گالری رج

مجموعه ای از آثار نقاشی حدیث ملاحسینی در قالب یک نمایشگاه انفرادی در گالری رج به نمایش گذاشته می شود.

در نمایشگاه «دگردیسی» آثاری از این هنرمند روی دیوار گالری می‌رود که خطوط و فرم و ترکیب‌بندی نقش موثری در انتقال مفاهیم به مخاطب برعهده دارند. یوسف حسینی، نقاش، در یادداشتی درباره نمایشگاه ملاحسینی نوشته است: دگردیسی عنوان مناسبی است که هنرمند با به کارگیری خطوط حسی و بیانگر، حالات رفت و برگشت و انبساط و انقباض را با کمپوزیسیون‌های رنگ و فرم به زیبایی به تصویر کشیده است.

هنرمند همچنین از کنتراست های رنگ، در فرم هایی که القای حرکت، کنش و ریتم می کنند و خطوطی که ریشه های عمیق آن در فرم های سنتی با نگاهی مدرن و درون مایه های اکسپرسیو در فضایی کاملا سوررئالیستی است، با مهارت بهره گرفته است.

فرم ها در بی فرمی، با ترکیب های دلنشین توانسته سمفونی های جذاب و چشم نوازی ایجاد کند و هنرمند به طور کلی در همه آثارش با استفاده از خط و رنگ بدون حجم، توانسته به فضاهای مدرن بدیعی دست پیدا کند. روح هنرمند در عین سرکشی، همچون اسبی مطیع در برابر اصالت های ذاتی آفرینش تسلیم و فهمی زیبایی شناسانه دارد.

او خواسته و ناخواسته با آثارش نوعی صداقت با خاستگاه‌های هنری و فرهنگی و در نهایت جامعه‌شناختی را به تصویر می کشد. نگاه او به هر چیزی مفهومی است، اما به هیچ وجه توصیه های شخصی ندارد.

این نمایشگاه ۲۹ مردادماه ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «رج» به نشانی خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه کیمی، شماره ۴، زنگ ۳ افتتاح می شود و تا هشتم شهریور (به جز پنجشنبه ها و جمعه ها) از ساعت ۱۵ تا ۱۹ میزبان علاقمندان به هنر نقاشی است.

نمایشگاه «حدیث باغ» در نگارخانه مهر

«حدیث باغ» عنوان نمایشگاه نقاشی های مرضیه دارائی است که از ۲۷ مرداد در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی روی دیوار می رود. در این نمایشگاه ۱۶ تابلو که با تکنیک ترکیب مواد و با موضوع طبیعت ، خلق شده به نمایش در می‌آید. آثار «حدیث باغ» در بعاد ۱۰۰ در ۷۰ و ۸۰در ۱۲۰ و ۵۰در ۷۰ سانتی متر خلق شده اند.

برای تماشای این آثار تا هشتم شهریور از ساعت ۹ تا ۱۷ می‌توانید به نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی مراجعه کنید.