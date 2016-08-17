هاتف علیمردانی کارگردان فیلم سینمایی «آباجان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین مراحل ساخت این اثر سینمایی گفت: فیلمبرداری «آباجان» به پایان رسید و در حال حاضر تدوین آن توسط امیر ادیب پرور و جلوه های ویژه توسط محمد لطفعلی در حال انجام است. همچنین اصلاح رنگ «آباجان» توسط نیما دبیرزاده در استودیو ایران نوین فیلم انجام می شود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای جلوه های ویژه، امیدواریم این فیلم به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسد اما کارهای زیادی را در پیش رو داریم.

داستان این فیلم در دهه شصت می گذرد و زندگی اجتماعی مردم در آن سال‌ها روایت می‌شود. علیمردانی خود تهیه‌کنندگی فیلم جدیدش را بر عهده گرفته است.

فاطمه معتمد آریا، شبنم مقدمی، سعید آقاخانی، فریبا متخصص و ... به ایفای نقش در این فیلم سینمایی می پردازند.

«هفت ماهگی» آخرین ساخته این کارگردان که در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر به نمایش در آمد در نوبت اکران قرار دارد. «کوچه بی نام»، «مردن به وقت شهریور»، «به خاطر پونه»، «یک فراری از بگبو» و «راز دشت تاران» دیگر عناوین سینمایی این کارگردان محسوب می‌شوند.