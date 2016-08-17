شیرزاد نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی جنگلهای شهرستان پلدختر اظهار داشت: این آتش سوزی با کمک نیروهای مردمی و منابع طبیعی هم اکنون مهار شده است.
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد این آتش سوزی در جنگلهای شهرستان پلدختر مهار شده است عنوان کرد: با این وجود هم اکنون شاهد آتش سوزی در مراتع و جنگلهای منطقه رومشکان هستیم که نیروها را برای اطفای این آتش سوزی از طریق بالگرد اعزام کرده ایم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان بیان کرد: ۱۰۰ نفر نیرو به منطقه درگیر با آتش سوزی در رومشگان از طریق بالگرد اعزام شده اند.
نجفی با بیان اینکه در حال حاضر آتش سوزی منطقه رومشکان هنوز به طور کامل مهار نشده است افزود: هم اکنون نیروهای منابع طبیعی و محلی در این منطقه برای مهار کامل آتش سوزی حضور دارند.
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