نگاهی به ابعاد شخصیتی سردار آزادگان/۸۰ ساعت مصاحبه در یک کتاب

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: خاطره بازگشت اسرا به میهن اسلامی با نام قزوین و اسرای آن عجین شده است چه اینکه دو تن از ممتازترین و بی بدیل ترین چهره های سرافراز و جاوید آزادگان ایرانی در شکنجه گاه های بعثی، قزوینی بودند.

سرتیپ خلبان شهید حسین لشگری با سابقه ۱۸ سال اسارت و شکنجه مداوم در مخوف ترین شکنجه گاه های بعثی که تحمل بیشترین مدت زمان اسارت را به نام خود ثبت کرد و مرحوم سید علی اکبر ابوترابی سردار آزادگان و چهره ای که رهبری اسرای ایرانی را در اردوگاه های رژیم بعث برعهده داشت، هر دو قزوینی و متولد این استان بودند.

برهمین اساس به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور در سال ۱۳۶۹ و نیز به سبب تکریم از شخصیت گرانمایه سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی، نشست نقد و بررسی کتاب پاسیاد پسرخاک «زندگی و زمانه حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد» با حضور رئیس و اعضای شورای شهر قزوین، رئیس حوزه هنری قزوین، نویسنده کتاب، جمعی از اصحاب فرهنگ، قلم و علاقمندان چهارشنبه شب به همت حوزه هنری قزوین در تالار قلم این شهر برگزار شد.

کتاب «پاسیاد پسر خاک» شرح زندگی و احوال مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد در دو فصل پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است. محمد قبادی، در فصل اول به پیشینه خانوادگی، تولد، تحصیل، فعالیت های سیاسی و آشنایی مرحوم ابوترابی‌ با شهید سیدعلی اندرزگو پرداخته است.

فصل دوم این اثر، شرح فعالیت‌های سیدعلی‌اکبر ابوترابی در کمیته استقبال از امام خمینی(ره)، دوران دفاع مقدس و احوال و فعالیت های وی در دوران اسارت در زندان‌های رژیم صدام را شامل می شود.

پاسیاد پسر خاک حرکتی ارزشمند و در خور تقدیر است

علی هوشمند، رئیس حوزه هنری قزوین با اشاره به ضرورت تکریم شخصیت آزاده سرافراز مرحوم سید علی اکبر ابوترابی بیان کرد: هر چند شأنیت سید علی اکبر ابوترابی فراتر از یک کتاب است با این حال هرگونه پرداختن به جنبه های گوناگون شخصیت های گرانسنگ و ارزشمندی چون سید علی اکبر ابوترابی حرکتی ارزشمند و در خور تقدیر است.

وی افزود: ثبت و ضبط میراث ارزشمندی که در حال حاضر از تجارب، زندگی و آرمان های آزادگان و شهدای ما وجود دارد می تواند گام بسیار ارزشمندی در اشاعه فرهنگ ناب اسلامی در نسل های آینده ایران زمین باشد.

مجاهدت های رزمندگان تنها منحصر در جبهه و شهادت نبود

رئیس حوزه هنری قزوین با اشاره به ارزش های کتاب پاسیاد پسر خاک افزود: آشکار کردن ابعاد شخصیتی بارزترین چهره ایران در دوران اسارت یعنی سید علی اکبر ابوترابی یکی از ویژگی های ارزشمند کتاب پاسیاد پسر خاک است که جناب آقای محمد قبادی به خوبی از پس آن برآمده است.

وی ادامه داد: مجاهدت های رزمندگان اسلام تنها منحصر در هشت سال دفاع مقدس، شهادت و یا جانباز شدن رزمندگان نمی شود بلکه اسارت نیز بخش مهمی از جلوگاه ایثارگری های رزمندگان اسلام در مسیر دفاع از عزت و آزادگی ملت ایران بود.

جان فشانی های شهید ابوترابی اسرای ایرانی را نجات داد

در ادامه این مراسم فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای شهر قزوین و از آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران اسارت و شخصیت سید علی اکبر ابوترابی در اردوگاه های بعثی پرداخت.

وی بیان کرد: اگر جان فشانی ها هدایت‌های سید آزادگان، شهید ابوترابی‌فرد در اسارت نبود به جرأت می‌توانم بگویم، بیش از ۵۰ درصد اسرا، با نقص عضو برمی‌گشتند ولی این هدایت‌ها موجب تقویت جسمانی و فکری آنها می‌شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به ویژگی های سید آزادگان، شهید حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد در اردوگاه گفت: برخورد ایشان با اسرای اردوگاه و دشمنان بعث در تحول انسان تاثیرگذار و هدایت گر بود.

فصیحی رامندی ادامه داد: به طوری که نبود انسانی که با شهید ابوترابی دست بدهد و از شخصیت معنوی و روح بلند ایشان تاثیر نپذیرد زیرا هر کسی با ایشان دست می داد، این شهید بزرگوار چنان دستش را با عطوفت و مهربانی می فشرد که طرف مقابل جذبش می شد، این ویژگی در ابوترابی منحصر به فرد بود.

منش حجت الاسلام ابوترابی حتی بر عراقی ها نیز تاثیرگذار بود

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: ابوترابی در برخورد با دیگران نیز آرام، باوقار و با طمانینه بود و این ارتباط شهید عامل تاثیرگذاری بین ایشان با دیگران بوده که در نوع خود بی نظیر است.

آزاده و جانباز به تواضع و فروتنی حجت الاسلام ابوترابی اشاره کرد و گفت: اسرا هر زمانی که سربازان عراقی به اردوگاه می آمدند باید بلند می شدند وگرنه مورد ضرب و شتم آنها قرار می گرفتند ولی سید آزادگان، مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد همیشه قبل از اینکه آنها بیایند بلند می شد و معتقد بود با این شیوه برخورد با دشمنان در آنها تاثیرگذار می شود و می تواند فشار آنها را بر روی اسرا کاهش دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دولت عراق ماهانه مقرری بسیار ناچیزی را برای تهیه اقلامی اولیه اسرا به صورت حواله ای پرداخت می کرد مقرری که باید با آن تیغ، شکر و سایر اقلام تهیه می شد که در این بین برخی از اسرا این مقرری را صرف تهیه سیگار می کردند.

در ادامه این نشست، نقد و بررسی کتاب پاسیاد پسر خاک با حضور محمد قبادی، نویسنده کتاب و مسعود آتشگران مسئول واحد فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری قزوین برگزار شد.

«پاسیاد پسر خاک» حاصل ۸۰ ساعت مصاحبه است

محمد قبادی در ادامه این نشست اظهار داشت: کتاب پاسیاد پسر خاک حاصل بیش از ۸۰ ساعت مصاحبه بنده در شهرهای قزوین، مشهد و تهران است که این حجم از مصاحبه گذشته از خاطراتی است که آزادگان هشت سال دفاع مقدس از این انسان بزرگوار داشتند.

وی ادامه داد: آقای حداد عادل پیشنهاد داده بودند که فصلی به این کتاب افزوده شود. فصلی که دربردارنده زندگی حجت الاسلام ابوترابی در سال های آخر حیات ارزشمند ایشان است که البته پیشنهاد آقای حداد عادل کاملا بجا و درست بود ولیکن فعلا نمی توان تا دو سال مطالب جدیدی به این کتاب افزود.

مسعود آتشگران با اشاره به ارزش های انکارناشدنی کتاب پاسیاد پسر خاک بیان کرد: علی رغم ارزش بی بدیل این کتاب با این حال مواردی نیز در متن کتاب وجود دارد که رفع آنها می تواند در ارتقای ارزش های این کتاب و رضایت مخاطب سودمند و موثر باشد.

وی اضافه کردن توضیحات در مورد اشخاص و وقایع در پاورقی که سبب رفع ابهام از کتاب می شود و نیز اصلاح برخی از ایرادات نثر کتاب را از جمله مواردی برشمرد که می تواند در چاپ های بعدی مورد توجه قبادی نویسنده کتاب قرار گیرد.