همایش بررسی راهبردهای رهبری در برابر آمریکا و صهیونیسم در قزوین

قزوین- معاون رسانه و تبلیغات نوین اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری همایشی با محوریت بررسی نقش و راهبردهای کلان مقام معظم رهبری در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

محسن واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایشی با محوریت بررسی نقش و راهبردهای کلان مقام معظم رهبری در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و اظهار کرد: این همایش در آستانه رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیاد پسر خاک برگزار می‌شود.

وی افزود: حجت‌الاسلام صلح میرزایی مدیر تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان سخنران اصلی در آن حضور خواهد داشت.

واعظی ادامه داد: این برنامه روز پنجم شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار خواهد شد.

معاون رسانه و تبلیغات نوین تبلیغات اسلامی قزوین هدف از برگزاری این همایش را تبیین ابعاد فکری و راهبردی رهبر معظم انقلاب در عرصه سیاست خارجی و مقاومت عنوان کرد و گفت: کتاب «پاسیاد پسر خاک» نیز در همین راستا، روایتی از ایثار و مجاهدت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی است که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

