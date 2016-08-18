پیشینه همدان بهترین پشتوانه محیط زیستی این استان است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری صبح پنجشنبه در نشست منطقه ای آموزش، پژوهش و توسعه پایدار عنوان کرد: محیط زیست مجموعه ای از منابع انرژی موجود است و برای اینکه محیط زیست در حال تعادل باشد باید گیاهان، جانوران و آب و خاک و هوا از نظر کمی و کیفی در شرایط مناسبی باشند زیرا این عوامل هم از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هم بر روی هم تاثیر می گذارند.

کلانتری افزود: در صورت از بین رفتن این تعادل تخریب محیط زیست اتفاق می افتد که به صورت شیمیایی و بیولوژیکی پدیدار خواهد شد.

مدیرکل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: شعار ملی ما برای حفظ محیط زیست اصل ۵۰ قانون اساسی است چراکه حفظ محیط زیست وظیفه ای عمومی است.

وی عنوان کرد: محیط زیست سالم و پایدار از حقوق اولیه و مطالبات به حق همه زیست مندان است و این حق همه مردم است که در حفظ محیط زیست مشارکت کنند و مسئولیت داشته باشند.

کلانتری گفت: رویکرد امروز سازمان حفاظت محیط زیست مشارکت عمومی بوده و حل مشکلات محیط زیست در گرو آموزش محیط زیست به مردم و به خصوص ذینفعان محلی است.

مدیرکل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:آموزش محیط زیست باید از رده های سنی پایین آغاز شود زیرا کودکان آتیه سازان جامعه هستند.

وی بیان کرد: استان همدان از پتانسیل های خوب طبیعی و انسانی برخوردار بوده و با توجه به اینکه امروز روی ریل توسعه قرار گرفته، توسعه با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت خواهد گرفت.

کلانتری از سازمان های مردم نهاد به عنوان سرمایه های اجتماعی نام برد و اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد همدان توانمندی مناسب و در سطح کشور حرف برای گفتن دارند و پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان، بهترین پشتوانه برای محیط زیست است.