اجرای رزمایش با سناریو طرح بمب گذاری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ هادی دیده‌ور اظهار داشت: ستاد کل نیروهای مسلح با طرح یک برنامه رزمایش احتمالی بمب گذاری و خرابکاری برای سنجش توان عملیاتی نیروی انتظامی، آن را در استان قم اجرا کرد.

وی افزود: این طرح با هماهنگی پلیس پیشگیری ناجا بدون اطلاع قبلی به استان قم، برنامه بمب گذاری بصورت فرضی را در آدرس و مکان مشخصی اجرا کردند که بلافاصله موضوع به پلیس ۱۱۰ اعلام شد که در پی آن عوامل گشتی کلانتری به همراه واحد چک و خنثی یگان امداد سر صحنه حاضر که تمامی مسائل امنیتی، انتظامی به موقع اجرا شد.

سرهنگ دیده ور با اشاره با مورد سوری دیگر نیز ادامه داد: این مورد نیز در ساعت و مکان تعیین شده بدون اطلاع عوامل انتظامی استان انجام شد که بلافاصله به محض اطلاع، پلیس با تمام توان رزمی، اطلاعاتی، عملیاتی و ترافیکی در محل حاضر و ضمن اطلاع رسانی به مسئولان استانی در کمترین زمان ممکن تمامی ادارات خدماتی استان نیز از جمله آتش نشانی، اورژانس و غیره بلافاصله در محل حضور پیدا کرده که با مدیریت مناسب معاون هماهنگ کننده استان و کارکنان فرمانده شهرستان بمب سوری مخفی شده در یکی از ساختمان‌های سطح شهر شناسایی و در کمترین زمان توسط واحد چک و خنثی سازی یگان امداد شهرستان مرکز استان خنثی شد.

وی با اشاره به رضایت مسئولان از اجرای این رزمایش فرضی اضافه کرد: این طرح بازتاب خوبی داشت و مورد رضایت مسئولان استانی نیز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قم در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد به موقع، دقیق و آگاهانه پلیس قم مورد تقدیر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت.