اکبر آهنگران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه میوههای قاچاق به نفع اقشار آسیب پذیر مصادره شوند، اظهارداشت: اگر کسی هست که ادعا میکند میتواند سلامت میوههای ممنوعه را تایید کند، روش این کار را نیز بگوید.
وی با بیان اینکه درباره این میوهها علاوه بر امکان آلودگی سهوی به آفت و بیماریها٬ امکان آلودگی عمدی (اگروتروریسم) نیز وجود دارد، تصریح کرد: در این زمینه حتی امکان آلودگی عمدی میوههای قاچاق به بیماریهای انسانی (بیوتروریسم) نیز وجود دارد و قطعا آلودگی عمدی به شکلی نیست که با نمونه برداری امکان کشف آن وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه اقشار ضعیف جامعه نیز مانند همه ما انسان هستند و حق زندگی دارند، گفت: بهتر است از میوههای قاچاق به فقرا حاتم بخشی نشود و ما اگر به فکر آنها هستیم باید دست در جیب خود کنیم.
به گزارش مهر، اخیرا دبیرکل خانه کشاورز در پاسخ به این پرسش که با محمولههای میوه که به صورت غیرقانونی وارد شدهاند چه باید کرد؟ اعلام کرده است: باید با این محمولهها طبق قانون برخورد شود، به نظر من باید این میوهها را مصادره کرد و به صورت رایگان در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داد.
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