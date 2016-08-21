دانش آموزان قزوینی ۵ رتبه برتر درجشنواره نوجوان خوارزمی کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم استقبال از دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله کشوری دومین جشنواره نوجوان خوارزمی از ۲۷ لغایت ۲۹ مرداد ماه در استان خراسان رضوی شهر مشهد مقدس برگزار شد.

وی افزود: تیم دانش آموزی منتخب استان قزوین با شرکت در این جشنواره موفق به کسب پنج رتبه کشوری در محورهای فعالیت های آزمایشگاهی، مطالعه و پژوهش، دست سازه ها و زبان و ادبیات فارسی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: مرحله استانی جشنواره با شرکت ۴۴۵ نفر از دانش آموزان در ۶ محور شامل علوم آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی(احساس واژه ها)، مطالعه و پژوهش، دست سازه ها، زبان انگلیسی(ایفای نقش) و بازارچه های دانش آموزی (کار آفرینی) برگزار شد.

قاسمی تصریح کرد: رشد و شکوفایی استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان، تقویت بنیه تحلیل، توصیف و تفکر خلاق و همچنین تعمیق یادگیری دانش‌آموزان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بود.

در محور فعالیت های آزمایشگاهی دانش آموزان مریم اله بخشی و فاطمه میر احمدی رتبه اول کشوری، در محور فعالیت های آزمایشگاهی دانش آموز ارشیا میرآخور رتبه سوم کشوری، در محور مطالعه و پژوهش دانش آموزان هانا گرامی و مهسا ژاله رتبه دوم کشوری، در محور دست سازه ها دانش آموزان محمد اسفندیاری و رضا آئین پرست رتبه سوم کشوری و در محور زبان و ادبیات فارسی دانش آموز علی انصاری رتبه سوم کشوری را کسب کردند.