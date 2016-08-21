حجم کتب درسی فرصت اندیشه را از دانش آموز سلب کرده است 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی دهکردی ظهر امروز یکشنبه در آئین معارفه سرپرست جدید آموزش و پرورش دزفول در سالن ایثار این شهرستان اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی و سند تحول بنیادی مهمترین وظیفه و اقدام آموزش و پرورش تربیت است.

وی افزود: تربیت یک مقوله تصادفی نیست بلکه فرآیندی آرام، تدریجی و سازمان یافته است، چرا که تربیت مربوط به انسان است.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش خوزستان با اشاره به اینکه برای انجام برنامه خوب و سازمان یافته ابتدا باید ماموریت سازمانی خود را بدانیم، گفت: آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی است که در برابر نهاد تعلیم و تربیت تخصصی دانشگاه، وظیفه تربیت شهروندی خوب با مهارت و همطراز قرن حاضر را بر عهده دارد.

رفیعی دهکردی، تربیت شهروند قانونگرایی، نظم پذیر، مسئولیت پذیر، متفکر، مشارکت جو، اهل تعامل، علاقه مند به زیبایی و روابط صحیح را از وظایف آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: هدف از تربیت تلاش آگاهانه و اختیاری برای رسیدن به هدف است و دانش آموز باید با آموزش های لازم به معرفت، شعور و آگاهی که نتیجه اندیشه است برسد.

وی یادآور شد: هنگامی که انسان خوب فکر می کند شاهد جامعه ای توسعه یافته هستیم، در همین راستا برای تدوین برنامه های آموزشی در مدارس باید اندیشه ورزی را در دستور کار قرار دهیم اما نظام آموزشی ما در شکل رسمی خود فرصت اندیشه را به دانش آموز نمی دهد.

رفیعی دهکردی با بیان اینکه انبوه تکالیف و حجم زیاد مطالب کتابهای آموزشی باعث شده دانش آموز قدرت و مجالی برای تفکر و اندیشه نداشته باشد، اضافه کرد: باید با تربیت درست شهروند خود کنترل بار بیاوریم تا مدارس را توسط خود دانش آموزان کنترل کنیم.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش دزفول اضافه کرد: ۶ بخش برای تربیت انسان متوازن در سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده که شامل تربیت اعتقادی، عبادی، تربیت سیاسی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، زیبایی شناسی، هنری و تربیت زیستی و بدنی است.

رفیعی دهکردی، راه رسیدن به فرایندهای مذکور را تلاش برای برنامه محوری مطابق با نیاز و مبتنی بر شناخت اهداف و اولویت ها برشمرد و عنوان کرد: بعد از انقلاب تاکنون هیچ کدام از دولت ها آموزش و پرورش را اولویت نخست کشور ندانستند که در این خصوص باید بیشتر توجه شود.

وی بر ضرورت مشارکت اولیا و مربیان ودیگر مسئولان شهری با آموزش و پرورش تاکید کرد و ادامه داد: آموزگاران به دنبال آموزش ضمن خدمت نباشند بلکه با مطالعه مستمر دانش خود را ارتقا دهند ضمن اینکه توجه به همکاران و تکریم ارباب رجوع در دستور کار آموزش و پرورش باشد.

رفیعی دهکردی افزود: فعالیت های فوق برنامه مدارس صرفا نه بر مبنای محتوای درسی بلکه بر راستای خلاقیت سازماندهی شود تا خلاقیت دانش آموزان شکوفا شود.

وی در پایان، از تلاش های غلامرضا نصراله پور مدیریت سابق آموزش و پرورش دزفول تقدیر و برای جرجانی سرپرست جدید این اداره آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از زحمات غلامرضا نصراله پور رئیس اسبق اداره آموزش وپرورش دزفول در سه و نیم سال گذشته، توسط مسئولان حاضر در مراسم از جمله فرماندار، شهردار، جانشین ناحیه مقاومت بسیج، رئیس شورای شهر دزفول و معاون فرهنگی و پژوهشی مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان با تقدیم هدایایی تقدیر شد و سپس عبدالمحمدجرجانی بعنوان سرپرست جدید این اداره معارفه و حکم سرپرستی وی قرائت شد.

جرجانی پیش از این، به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش وپرورش دزفول مشغول به فعالیت بوده است.