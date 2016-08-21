عامل انتحاری «غازی آنتپ»، ۱۲ تا ۱۴ ساله بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال نیوز، رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی عامل انتحاری انفجار تروریستی شب گذشته در شهر «غازی آنتپ» را بین ۱۲ تا ۱۴ سال عنوان کرد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز در سخنانی که به صورت زنده از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرد که عامل انتحاری انفجار تروریستی شب گذشته در شهر «غازی آنتپ» از عناصر گروهک تروریستی داعش بوده و بین ۱۲ تا ۱۴ سال داشته است.

«رجب طیب اردوغان» در سخنان خود در این باره گفت: مشخص بود که داعش در «غازی آنتپ» دارای سازماندهی ویژه ای بوده و یا در تلاش است فرصتی را برای خود در زمان مقتضی فراهم کند.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: تعداد زیادی عملیات امنیتی و اطلاعاتی در این منطقه توسط نیروهای امنیتی ترکیه به وقوع پیوسته و یا انجام خواهد شد و این عملیات ها با شدت بیشتری ادامه خواهند یافت.

وی در ادامه اعلام کرد که در این حادثه تروریستی ۶۹ نفر زخمی شدند که حال ۱۷ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

لازم به ذکر است، یک عامل انتحاری امروز بمب همراه خود را در نزدیکی محل برگزاری یک مراسم عروسی در این شهر واقع در جنوب ترکیه منفجر کرد.

شبکه تلویزیونی «اِن تی وی» ترکیه نیز در گزارشی با اشاره به وقوع «حمله ای تروریستی» در غازی آنتپ تاکید کرد هدف این حمله، یک مراسم عروسی بوده است.