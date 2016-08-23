به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا که به کنیا رفته تا اوضاع دو کشور سومالی و سودان جنوبی را با همتایان خود از هشت کشور آفریقایی بررسی کند، خطاب به رهبران سودان جنوبی –تازه تاسیس ترین کشور جهان- هشدار داد که عدم پایبندی کامل به پیمان صلح مترداف با تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی سازمان ملل متحد خواهد بود.

وی این اظهارات را پس از نشستی ایراد کرد که با «اهورو کنیاتا» رئیس جمهوری کنیا و وزرای امور خارجه کشورهای سومالی، سودان و سودان جنوبی داشت.

سودان جنوبی در یک سال اخیر به دلیل درگیری میان طرفداران «سالوا کر» رئیس جمهور و «ریک ماکار» معاون سابق وی با خطر عقب گرد به جنگ داخلی مواجه شده حال آنکه دولت از پذیرش صلحبانان سازمان ملل برای جلوگیری از تشدید خشونت ها ممانعت می کند.

کری در مصاحبه ای که با «آی رادیو» سودان جنوبی داشت، برقراری صلح را در درجه نخست، مسئولیت مردم و رهبران این کشور خواند و در عین حال هشدار داد: اگر آنها از پس این کار بر نیایند، قطعا تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی سازمان ملل به عنوان راه حل نهایی تلقی خواهد شد.

تشدید درگیری ها در سودان جنوبی، سازمان ملل را به فکر اعزام ۴۰۰۰ نیروی اضافی به این کشور انداخت -امری که با مخالفت دولت جوبا مواجهه شد.