به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده از دانش بنیان کردن موضوع مقابله با سوانح در مترو خبر داد و افزود: ترکیب دانش‌های نو، نیروی انسانی و تجهیزات می‌تواند موجب رقابت در سرعت و بهینه سازی مقابله با سوانح شود.

وی به مذاکرات این شرکت برای ارائه رشته سوانح ریلی در دانشکده علمی کاربردی اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه علمی و کاربردی در خصوص ارائه این رشته به علاقه‌مندان برگزار و مقرر شد تا رشته "جمع آوری سوانح ریلی" از ابتدای مهرماه امسال در زمره رشته‌های دانشگاه علمی و کاربردی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ضمن ابراز امیدواری از اینکه رشته جمع آوری سوانح در دیگر دانشگاه‌های کشور هم مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: اگر اهمیت این موضوع در سیستم آموزشی شناخته شود، بسیاری از شهرها و سازمان‌ها از مزایای این سیستم آموزشی بهره‌مند خواهد شد.

به گفته احمدی بافنده، شرکت بهره برداری مترو تهران به تعداد خطوط، گروه امداد سوانح فعال دارد و در صورت بروز هر اتفاقی در خطوط سریع‌ترین و ایمن‌ترین اقدامات صورت می گیرد.