به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده ظهر پنج شنبه در خلال آئین افتتاح کارخانه ترانسفورماتور بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر همزمان با سومین روز از هفته دولت، ضمن اشاره به توانمندی های ایران در عرصه تولیدات صنعتی و داخلی، ابراز داشت: توانمندی های نیروی متخصص بومی در کشور باعث شده تا ایران امروز چشم به بازارهای جهانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اکنون باید به بازارهای خارجی متصل شویم و این راه نجات کشور است، افزود: ایران در زمره کشورهایی است که امروز در صنعت برق ۹۵ درصد خودکفایی دارد که این امر مایه افتخار برای کشور است.

۴۷۰۰واحد تولیدی کوچک تسهیلات دریافت کردند

وزیر صنایع دولت یازدهم همچنین گفت: یکی از نیازهای امروزکشور در مقوله رفع بیکاری، حمایت از کارخانجات غیرفعال و یا نیمه تعطیل است که دراین زمینه دولت اقدامات بسیار خوبی را در دستور کار قرار داده است.

نعمت زاده درباره پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید در استان ها هم توضیح داد: تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور تسهیلات رونق اقتصادی و رفع موانع تولید دریافت کرده اند اما هدفگذاری وزارت صنایع رسیدن به رقم ۱۰هزار واحد صنعتی تا پایان شهریورماه است.

وی ادامه داد: امروز رفع موانع تولید می تواند به اشتغال زایی و تولید محصولات داخلی منجر شود و این اصل، نیاز امروز اقتصاد کشور است.

ایران از لحاظ صنعت برق زبانزد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به ایجاد ظرفیت های ویژه در بخش صنعت با بکار گیری متخصصان جوان و بومی، ابراز داشت: امروز خوشبختانه در بحث تولید سیستم های کنترل برق صنعتی و فشار قوی برای کارخانجات، تابلوهای برق، انواع کابل و اتصالات پوششی برق و الکترونیک پیشرفت های خوبی در کشور حاصل شده است و این زمینه پیشرفت باعث شده تا ما نیم نگاهی نیز به ایجاد پایگاه های تولیدی و صادراتی در کشور داشته باشیم.

نعمت زاده درباره توانمندی های بومی در رابطه با طراحی نیازهای صنعتی، گفت: امروز توانمندی نیروی متخصص و عمدتا جوان ایران اسلامی در حدی است که در زمینه طراحی، طراحی تجهیزات، مهندسی، تولید ژنراتور به پیشرفت های بزرگی دست یافته ایم.

وی افزود: صنعت برق یکی از زمینه هایی است که متخصصان ایرانی با پیشرفت های بسیار خوب تکنولوژی در آن زبانزد کشورهای منطقه وجهان محسوب می شود و این امر در سایه همت جوانان متعهد و کاردان ایرانی به دست آمده است.

کارخانه تولید ترانسفورماتور شهمیرزاد در دوبخش توزیع برق قدرتی و صنعتی با سرمایه گذاری ثابت ریالی ۷۷میلیارد تومان و سرمایه گذاری ارزی ۱۳ میلیون و ۸۰۰هزار یورو و با سرمایه در گردش ۳۰ میلیارد تومان به همراه اشتغالزایی ۸۵۰ نفر در بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر احداث شده است.