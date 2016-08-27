۶۰۰۰هکتار از مزارع کشاورزی بوئین زهرا به زیر کشت ذرت رفت

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش بینی می شود حدود ۲۹۷ هزارتن ذرت علوفه ای و ۴ هزارتن ذرت دانه ای و شیرین در این شهرستان تولید شود.

وی سطح کل زیرکشت ذرت در این شهرستان را شش هزار و ۳۴۶ هکتاربرآورد کرد.

اسماعیلی گفت: از این میزان سطح زیر کشت ۵ هزار و ۹۴۰ هکتار ذرت علوفه ای، ۳۳۲هکتار ذرت دانه ای و ۷۴ هکتار به ذرت شیرین اختصاص یافته است.

آغاز برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا از آغاز عملیات برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد.

اسماعیلی پیش بینی کرد: حدود ۲۴ هزارتن هندوانه از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

وی عملکرد این محصول را؛ ۴۵ تن در هکتار برآورد کرد.

به گفته اسماعیلی؛ در سال زراعی جاری سطح زیرکشت محصول هندوانه ۵۲۸هکتار است.

پایان عملیات کشت چغندرقند درمزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بوئین زهرا گفت: عملیات کشت چغندرقند در مزارع کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.

اسماعیلی پیش بینی کرد: حدود۵۸ هزارتن چغندرقند در این شهرستان تولید شود.

وی اظهار داشت: در سال زراعی جار یک هزار و ۱۷۴ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان به کشت چغندرقند اختصاص یافته که ۱۰ هکتار از این میزان به صورت نشایی کشت شده است.

به گفته اسماعیلی؛ سطح زیر کشت چغندرقند در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است.