نگرانی آمریکا از اتکای بیشتر اروپا به گاز روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای‌بی‌سی‌نیوز»، جو بایدن معاون رییس‌جمهور آمریکا به اروپا در خصوص خط لوله گازی جدیدی که قرار است از روسیه به آلمان کشیده شود هشدار داد و گفت: «این معامله نسبتاً بدی برای اروپا به نظر می‌رسد» چراکه با اجرایی شدن این خط لوله گازی اتکای اروپا به انرژی مسکو افزایش می‌یابد.

بایدن همچنین به اروپاییان هشدار داد که وابستگی بیشتر این اتحادیه به انرژی روسیه در این وهله زمانی اوکراین را بیشتر از پیش بی‌ثبات می‌کند. او با این حال تأکید کرد که تصمیم نهایی در این خصوص با رهبران اتحادیه اروپایی است. گازپروم، غول انرژی روسیه و اتحادیه اروپا – که یک‌سوم از گاز موردنیاز خود را از روسیه وارد می‌کند – سال گذشته توافق کردند که خط لوله گازی جدیدی به‌موازات دو خط لوله قدیمی که در زیردریای بالتیک است، به سمت اروپا کشیده شود. بایدن بعد از گفت‌وگو با «استفان لوفون» نخست‌وزیر سوئد در استکهلم به خبرنگاران گفت که «گاز روسیه می‌تواند و «باید» بخشی از بازار اروپا باشد اما این بازار باید باز بوده و رقابت در آن جریان داشته باشد و همه باید بر اساس قوانین بازی کنند.»

خط لوله جدید «نورد استریم»، اوکراین و اسلواکی را دور می‌زند یعنی دو کشوری که به‌صورت سنتی محل ترانزیت و تأمین پمپاژ توسط گاز پروم روسیه بودند. محروم کردن آن‌ها از هزینه‌های حمل‌ونقل به میزان زیادی به اقتصاد این دو کشور لطمه می‌زند و باعث می‌شود روسیه بتواند اوکراین را در این زمینه دور زده و دیگر پولی برای عبور خط لوله به این کشور ندهد. این مسئله سران اتحادیه اروپایی را که به‌شدت نگران آینده وضعت اقتصادی اوکراین هستند نگران کرده است اما نیاز آنان به این خط لوله گازی جدید باعث شده است آن‌ها با شرایط مدنظر روسیه در این خصوص موافقت کنند.

بایدن که به نظر می‌رسید به روسیه اشاره می‌کند، در این خصوص تأکید کرد: «هیچ کشوری نباید از انرژی به‌عنوان اسلحه استفاده کند و سیاست‌هایش را به کشورهای دیگر اجبار کند.»

در همین راستا روزنامه‌های سوئدی نیز تأکید کرده‌اند که آمریکا به دنبال این است که فشارها بر استکهلم را در خصوص مشارکت در این پروژه گازی بیشتر کند تا مانع از انجام این پروژه بزرگ اروپایی شود. بااین‌حال آن‌طور که راشاتودی گزارش داده است، به نظر می‌رسد عمده دغدغه بایدن در این مورد مسائل شخصی باشد و نه مسائل سیاسی بین آمریکا و روسیه؛ چراکه به گفته رسانه‌های روسی، هانتر بایدن، پسر بایدن جزو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های خصوصی نفتی و گازی اوکراین است که با اجرایی شدن این خط لوله گازی به‌شدت ضرر خواهد کرد. در ماه می سال جاری میلادی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به تلاش‌ها آمریکا جهت ضربه زدن به این توافق گازی انتقاد کرد و گفت: «تمام تلاش‌های آمریکا برای تأثیرگذاری منفی بر روی این خط لوله گازی سیاسی است». لاوروف تأکید کرد که خط لوله گازی نورد استریم ۲ امنیت انرژی اروپا را به‌خوبی تأمین خواهد کرد.