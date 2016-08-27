سرمایه اجتماعی پزشکان اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان شامگاه جمعه در آیین تقدیر و تجلیل از پزشکان و داروسازان نمونه دامغان به میزبانی تالار همایش های دانشگاه این شهرستان ضمن اشاره به اهمیت جایگاه والای شغل پزشکی در جامعه، بیان داشت: ارزش کار پزشکان بسیار بالاست و با مادیات هرگز قابل قیاس نیست لذا اگر علم بدون عشق باشد طبابت حکمت و معنا ندارد چرا که در بین تمامی حرفه ها و مشاغل متعدد، جامعه پزشکی تقدس خاصی دارد و کمترین حرفه ای است که از یک تقدس بالا برخوردار باشد.

وی افزود : شیخ الرئیس ابوعلی سینا و محمدبن زکریای رازی خدمات بی نظیر و بی بدیلی را به بشریت ارائه دادند و موجب مباهات ایرانیان در سراسر دنیا شده اند.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه پزشکان در گسترش علوم نقش به سزایی داشته و به عنوان تاثیرگذاران جامعه به حساب می آیند، گفت: یکی از صفات خوب پزشکان صبر و برد باری و امید است که موجب تحرک و تلاش می شود.

حسینیان با بیان اینکه پس از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی پیشرفت علم پزشکی بسیار قابل ملاحظه بوده و این امر از ثمرات و برکات انقلاب است، ابراز داشت: پزشکان به عنوان سربازان سلامت بهداشت و درمان مردم هستند و همه پزشکان باید نسبت به رعایت اخلاق، آداب پزشکی و همچنین سلامت مردم به ویژه مستضعفان و بیماران خاص توجه ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: یکی ازاقدامات خوب دولت، اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده که با این طرح رضایت مردم را به همراه داشته است لذا همه ما باید کمک کنیم این طرح با رفع نقاط ضعف و کمک به تقویت اجرای هرچه بهتر آن به مردم خدمات خوبی را ارائه دهد.