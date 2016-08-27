به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ فیلم سینمایی بلند از ۸ کشور جهان شامل کشورهای مراکش، عراق، لبنان، استرالیا، اندونزی، پرو، سوریه و بولیوی به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم «مقاومت» راه پیدا کردند.

اسامی ۱۱ اثر راه‌یافته به بخش مسابقه بین‌الملل به شرح زیر است:

جزیره (La Isla) به کارگردانی احمد بولان از کشور مراکش

هلال ماه (The Crescent Moon) به کارگردانی اسماعیل بثبِت از کشور اندونزی

خانه صورتی (The Pink House) به کارگردانی سرجیو گارسیا لوکاتلی از کشور پرو

زیر شنهای بابل (تحت رمال بابل) به کارگردانی محمد دراجی / شهید (الشهید) به کارگردانی عبدالعلیم طاهر از کشور عراق

۳۰۰۰ شب (۳۰۰۰ لیله) به کارگردانی می المصری/ سیل آسا (الجارف) به کارگردانی بلال خریس از کشور لبنان

فراموش شده (Forgotten) به کارگردانی کارلوس بولادو از کشور بولیوی

جنگلها هنوز سبز هستند (The Woods Are Still Green) به کارگردانی مارکو نابرنیسک از کشور استرالیا

فانی و از هم گسیخته (فانیه و تتبدد) به کارگردانی نجدت انزور/ سوری‌ها (السوریون) به کارگردانی باسل الخطیب از کشور سوریه

این آثار با محوریت مهم ترین اتفاقات و موضوعات جهان اسلام و چالش‌های دنیای معاصر انتخاب شدند.

مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم «مقاومت» در بخش‌های فیلم کوتاه و پویانمایی، آثار مستند و فیلم‌های سینمایی برگزار می‌شود که دبیرخانه این بخش ۱۷۰۰ فیلم از ۱۰۴ کشور جهان دریافت کرده است.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.