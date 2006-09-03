آلمانها درباره اعزام نيرو به لبنان اختلاف نظر دارند

به گزارش خبرگزاري مهر،"شيمون استين" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست خاطر نشان كرد:" با توجه به قطعنامه 1701 شوراي امنيت، اين مسئله روشن است كه اين نيروي حافظ صلح بايد يك نيروي مستحكم باشد نه اينكه فقط يك نيروي يونيفل بدون قدرت و اراده باشد و مسلما كشورهاي باثبات و قابل پيش بيني همچون فرانسه، ايتاليا و آلمان بايد بخشي از اين نيرو باشند."

استين تصريح كرد : آلمان پيشنهاد مي دهد تا به جاي اعزام نيروهاي زميني از ساحل لبنان پاسداري كند. اما اسرائيل از آلمان خواسته تا نيروهاي مبارز خود را اعزام كند و آلمان اين درخواست را رد كرده است . آيا اين چيزي جز تناقض تاريخي است.

وي در پاسخ به اين سوال گفت :" در يك مورد اينگونه است. اولمرت تاييد مي كند كه اين يك آلمان متفاوت است و درسهاي هولوكاست را پذيرفته و نهادي كرده است. آلمانها نمي خواهند خود را در موقعيتي قرار دهند كه با يك سرباز اسرائيلي روبرو و يا حتي به آن شليك كنند. آنها مسئوليت تاريخي خود را پذيرفته اند ."

سفير اسرائيل در آلمان خاطرنشان كرد: آلمان همچنين براي كمك به دولت لبنان در پاسداري از فرودگاهها و آموزش مقامهاي گمركي در مرز سوريه و لبنان پيشنهادهايي ارائه داده است.

در حاليكه پيبش از اين دولت آلمان پيشنهاد داده بود تا در حدود 1200 نيروي دريايي خود را به لبنان اعزام كند، اما اخيرا اعلام كرده اين رقم را تا 2 هزار نفر افزايش خواهد داد.

ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي ابتداي ماه اوت ابراز تمايل كرد كه آلمان به عنوان دولت دوست اسرائيل در نيروهاي حافظ صلح اعزامي سازمان ملل به جنوب شركت كند.