۳۷۰۰ برند فرمول کود گواهی ثبت سلامت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز بازرگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آیین نامه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ تمامی محصولات کودی الزام به دریافت گواهی ثبت از موسسه تحقیقات آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی پیدا کردند، اظهار داشت: از اوایل سال ۹۴ این طرح عملیاتی شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی یکسال و نیم گذشته ۵ هزار و ۲۰۰ تقاضا در این زمینه برای موسسه خاک و آب ارسال شده است، گفت: بیش از ۴ هزار مورد از این تقاضاها تعیین تکلیف شده و حدود ۳ هزار و ۷۰۰ برند فرمول کودی گواهی ثبت دریافت کرده اند.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ برند فرمول نیز رد شده و گواهی دریافت نکرده اند، افزود: ما به این برندها نیز فرصت بررسی مجدد داده ایم تا نقایص خود را اصلاح کنند.

به گفته بازرگان، در حال حاضر حدود یک هزار برند فرمول نیز در چرخه بررسی موسسه خاک و آب قرار دارد.

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه کودهای موجود در کشور کفاف محصولات تولیدی را نمی دهد، تصریح کرد: چنین مسئله ای را قبول نداریم؛ چراکه کود به اندازه کافی در کشور وجود دارد ضمن اینکه در این زمینه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی ذخایر خوبی دارند.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عده ای می گویند کودهای موجود در داخل کشور از نظر کیفیت مناسب نیستند و بر روی تولیدات تاثیر مطلوب ندارند، افزود: فرآیند ثبت برند فرمول ها دقیقا به همین منظور انجام می‌شود و قصد ما در این فرآیند بررسی و کنترل کیفیت محصولات است.

به گفته بازرگان، با متخلفان حوزه کود برخوردهای جدی انجام شده و این افراد جریمه های سنگینی شده اند.