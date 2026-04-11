۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

آیین‌نامه ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی ابلاغ شد

«آیین‌نامه ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی» از سوی وزیر جهاد کشاورزی به طور رسمی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی یک تحول مهم در حوزه نهاده‌های کشاورزی، «آیین‌نامه ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی» با امضای وزیر جهاد کشاورزی رسماً ابلاغ شد؛ اقدامی که به گفته متخصصان، می‌تواند استانداردها و شفافیت در بازار کود کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.

مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از سال ۱۳۹۳ وظیفه ثبت و نظارت بر کیفیت انواع کودها را برعهده داشته است. اما طی سال گذشته، با برگزاری نشست‌های فشرده و هدفمند با انجمن تولیدکنندگان مواد کودی، انجمن واردکنندگان و انجمن کودهای آلی و زیستی، بازنگری جامعی در این دستورالعمل انجام شد.

این بازنگری نه‌تنها حاصل ساعت‌ها گفتگو و بررسی کارشناسی در بدنه تخصصی کشور است، بلکه پس از طی مراحل قانونی در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز تأیید و تصویب شده است.

به گفته کارشناسان، ابلاغ این آیین‌نامه می‌تواند مسیر تولید و واردات کودهای باکیفیت را هموارتر کرده و در نهایت، امنیت غذایی و بهره‌وری کشاورزی کشور را تقویت کند.

گفتنی است؛ با ابلاغ دستورالعمل آیین‌نامه جدید، ابلاغیه سال 1393 لغو و فاقد اعتبار است.

فاطمه امیر احمدی

