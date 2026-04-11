به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی یک تحول مهم در حوزه نهادههای کشاورزی، «آییننامه ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی» با امضای وزیر جهاد کشاورزی رسماً ابلاغ شد؛ اقدامی که به گفته متخصصان، میتواند استانداردها و شفافیت در بازار کود کشور را وارد مرحلهای تازه کند.
مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از سال ۱۳۹۳ وظیفه ثبت و نظارت بر کیفیت انواع کودها را برعهده داشته است. اما طی سال گذشته، با برگزاری نشستهای فشرده و هدفمند با انجمن تولیدکنندگان مواد کودی، انجمن واردکنندگان و انجمن کودهای آلی و زیستی، بازنگری جامعی در این دستورالعمل انجام شد.
این بازنگری نهتنها حاصل ساعتها گفتگو و بررسی کارشناسی در بدنه تخصصی کشور است، بلکه پس از طی مراحل قانونی در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نیز تأیید و تصویب شده است.
به گفته کارشناسان، ابلاغ این آییننامه میتواند مسیر تولید و واردات کودهای باکیفیت را هموارتر کرده و در نهایت، امنیت غذایی و بهرهوری کشاورزی کشور را تقویت کند.
گفتنی است؛ با ابلاغ دستورالعمل آییننامه جدید، ابلاغیه سال 1393 لغو و فاقد اعتبار است.
