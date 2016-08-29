به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از گلزار شهدای گلپایگان، اظهار داشت: از سال گذشته طرح‌های بسیار مطلوبی برای تأمین آب قم و ده شهر دیگر در استان مرکزی ایجاد شده است.

وی گفت: این طرح‌ها با محوریت ۴ سد انحرافی، ۵۶ کیلومتر تونل سازی سد کوچری پیگیری شده است.

وزیر نیرو با اشاره به بهره‌برداری سد کوچری در گلپایگان، افزود: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مذکور هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با اطمینان می‌توان گفت این پروژه‌ها آب شهرهای مورد نیاز را تأمین می‌کند، گفت: برای تأمین آب شرب مردم نمی‌توان به آب‌های زیرزمینی اکتفا کرد.

چیت‌چیان با بیان اینکه، آب‌های زیرزمینی پاسخگوی حجم مورد نیاز نیست، افزود: با انتقال آب از سد کوچری در مجموع ۱۸۰ میلیون مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برای تأمین آب شرب استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از آب سد برای مصارف کشاورزی استفاده نخواهد شد، ادامه داد: برای تأمین آب شرب مجاز به انتقال آب بوده و بر اساس شورای عالی آب انتقال برای مصارف کشاورزی فاقد مجوز است.

چیت‌چیان گفت: آب شور منطقه قم به صنعت اختصاص داده می‌شود.