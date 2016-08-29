به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری که در گلپایگان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی گروه‌های مختلف برای تضعیف نظام اسلامی گام برداشته‌اند اما نتوانستند به موفقیت برسند.

وی گفت: منافقین از هیچ ضربه‌ای علیه ملت ایران کوتاهی نکردند و می‌توان این گروه را از سیاه‌ترین جریان‌های تروریستی نام برد که غربی‌ها به آن پناه داده‌اند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: رهبر انقلاب اسلامی نگاه ویژه‌ای نسبت به تکمیل پروژه انتقال آب‌رسانی از سرشاخه‌های دز به قم داشته‌اند و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با سرعت مطلوبی این پروژه را دنبال کرده است.

وی ضمن تقدیر از خدمات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در سطح کشور، گفت: این قرارگاه از نیروهای زبده و فداکاری برخوردار است که دارای روحیه جهادی هستند.

بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد

لاریجانی تصریح کرد: این مجموعه سازندگی که پروژه‌های بزرگی را در کشور انجام می‌دهد نباید در استفاده از اسناد خزانه مشکل داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: این میزان نقدینگی باید در حوزه‌های مختلف از جمله تولید به کار گرفته شود چراکه منابع فعلی دولت پاسخگوی نیاز حوزه‌های مختلف کشور نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دو سال گذشته ۶ هزار روستا به صورت سیار از منابع آبی استفاده می‌کردند که اکنون تلاش می‌شود تا همه بتوانند از منابع کشور بهره ببرند.

وی اقدامات دولت در حوزه آب‌رسانی را مطلوب عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه آبیاری تحت فشار توجه شده است.