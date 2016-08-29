

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سد مخزنی کوچری که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در گلپایگان برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز یکصد و شصتمین سد بزرگ ملی و آخرین حلقه از زنجیره طرح بزرگ انتقال آب به قمرود افتتاح می‌شود، اظهار داشت: مسئله تأمین آب شرب از دغدغه‌های اصلی وزارت نیرو و تمام مسئولان کشور است.

وی با تأکید بر اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مناطق وسیع مرکزی و شرقی از نظر منابع آبی فقیر است، افزود: در این مناطق آب از طریق منابع زیرزمینی تأمین می‌شود اما این منابع با تهدید خشک شدن لایه اشباع زمین در اثر بهره‌برداری و هجوم آب‌های شور از مناطق کویری مواجهیم و دیگر امکان برداشت نیست.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو بنا به وظیفه متعهد است تأمین آب شرب برای مردم به صورت مطمئن برای تمام نقاط کشور را انجام دهد، گفت: این مسئولیت تعطیل‌پذیر نیست، انتقال آب به عنوان روش اولیه یا گزینه اول نیست بلکه در شرایط اضطرار اقدام به انتقال آب می‌کنیم و این اقدام تنها برای تأمین آب شرب است نه دیگر مسائل.

وی با انتقاد از رسانه‌های منتقد که خواستار ممانعت از اجرای انتقال آب هستند، افزود: این دلسوزی‌ها اگرچه برای حفظ محیط زیست است اما این رسانه‌ها باید بدانند اگر آب منتقل نشود پس از چه طریقی تأمین آب شرب باید صورت بگیرد؟

نمی‌توان کشور را با توهمات و خام فکری اداره کرد

چیت چیان با تأکید بر اینکه نمی‌توان کشور را با توهمات و خام فکری اداره کرد تصریح کرد: این پروژه در شرایط بسیار سختی صورت گرفته که کار مستحبی نبود بلکه یک اضطرار برای کشور بود.

وی با بیان اینکه در پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز ۱۰ شهر و ۱۰۰ روستا از نعمت آب بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: قم پایگاه مهم تشیع در جهان است مگر می‌توانیم روی منابع آبی غیرمطمئن حساب کنیم؟ در حال حاضر بر اساس این طرح ۸۸ میلیون متر مکعب آب به قم منتقل می‌شود اما باز هم باید از آب چاه‌های قم و علی‌آباد استفاده کنیم چرا که با رشد جمعیت و افزایش مصرف مواجه هستیم.

وزیر نیرو با تقدیر از حمایت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در تأمین اعتبارات و حمایت از این پروژه، گفت: در این راستا با عنایت دکتر لاریجانی ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای آب‌های روستایی در بودجه ۹۴ تخصیص یافت.

وی از تأمین آب شرب ۲۵۲ روستا با ۱۳۵ هزار نفر جمعیت تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: در طول هفته دولت ۹۶۹ روستا با ۵۰۴ هزار نفر از آب شرب برخوردار شدند، همچنین تا پایان شهریورماه ۶۱ روستا با ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت از نعمت آب سالم برخوردار می‌شوند.

چیت چیان با اشاره به اینکه بهره‌مندی ۳ روستا در قم، ۷۶ روستا در چهارمحال بختیاری و ۲۰ روستای گلستان از نعمت آب امروز انجام می‌شود، اظهار داشت: در طول سال ۹۵ در مجموع ۲۰۰۰ روستا با ۲ میلیون جمعیت تأمین آب خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه لازم است در بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه تأمین آب مطمئن همه روستاها لحاظ شود، ادامه داد: تمام روستاها با بیش از ۱۰ خانوار از نعمت برق برخوردار خواهند شد.