قیمت سکه و ارز روز دوشنبه در بازار منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار، یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۶ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۳ هزار و ۱۰۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۸ دلار است.

در همین حال، نرخ هر دلار آزاد برای فروش ۳۵۵۳ تومان، هر یورو را ۴۰۱۲ تومان، هر پوند را ۴۶۶۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۷ و درهم امارات را ۹۷۱ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز امروز سه‌شنبه