به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم جشن پیوند هنر انقلابی ایران و آمریکای لاتین که به همت دبیرخانه سومین دوره بخش بین الملل جشنواره مردمی فیلم عمار و همراه با بزرگداشت میگل لیتین فیلمساز مطرح ضدکودتای شیلیایی برگزار میشود از فیلمسازان جبهه فرهنگی انقلاب نیز تجلیل میشود.
در این مراسم که فردا سهشنبه ۹ شهریور در تالار ابن سینا دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار میشود از مسعود جعفری جوزانی به خاطر فیلم «شیر سنگی»، حسین زندباف به خاطر ساخت فیلم «دست شیطان» و بهروز افخمی به خاطر ساخت فیلم «روز شیطان» تجلیل و قدردانی میشود.
همچنین علاقهمندان میتوانند پیش از آغاز رسمی این مراسم که از ساعت ۱۸ برگزار میشود، فیلم سینمایی «آلنده در پیچوخمها»، آخرین ساخته میگل لیتین، فیلمساز شیلیایی را برای اولین بار در ایران، از ساعت ۱۶ در تالار ابن سینا تماشا کنند.
قرار است در این مراسم چهره های هنری و انقلابی چون نادر طالبزاده، ابوالقاسم طالبی، مسعود شجاعی طباطبایی، محمدحسین نیرومند، عزت الله مطهری(شاهی)، سیدسلیم غفوری، انسیه شاهحسینی و سینا واحد، رایزن فرهنگی سابق ایران در آرژانتین حضور داشته باشند.
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