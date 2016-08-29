به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت تور بازدید خبرنگاران از مجتمع کشت و صنعت روژین تاک برگزار شد.

رضا صادقی مدیر قوطی سازی مجتمع کشت و صنعت روژین تاک در جمع خبرنگاران به نحوه تبدیل ورقه های خام برای تولید قوطی اشاره کرد و افزود: ۲ نوع قوطی در سایزهای یک کیلویی و نیم کیلویی در این مجتمع تولید می شود.

صادقی افزود: در این مجتمع روزانه ۲۵۰ هزار قوطی در سایزهای نیم کیلویی و یک کیلویی تولید می شود.

وی همچنین اظهار داشت: قوطی ها در سه رنگ ساخته می شود محصولات روژین قرمز برای تهران، روژین سبز برای کردستان و استان‌های غربی، ژینو برای صادر کردن به کشور عراق می باشد.

صادقی بیان داشت: ۳۵ نفر در خط قوطی سازی مشغول فعالیت هستند.

همرنگ مدیر کارخانه رُب روژین تاک نیز در جمع خبرنگاران به فرآیند دریافت و آماده سازی گوجه جهت رب اشاره کرد و اظهار داشت: پس از دریافت گوجه ها و شستشوی آنها توسط دستگاه وارد مرحله جداسازی و خُرد کردن گوجه ها توسط دستگاهها و آبگیری و تغلیظ شده که در این مرحله رب آماده جهت بسته بندی می باشد.

وی افزود: رُب های آماده به دو صورت یا در بشکه و یا در قوطی های مخصوص بسته بندی می شود.

وی با اشاره به ظرفیت دریافت ۴۵۰۰ هزار تن گوجه در روز افزود: این مجتمع در کشور بزرگترین مجموعه هم به لحاظ دریافت و هم به لحاظ به روز بودن ماشین آلات و استفاده از تکنو لوژی روز می باشد.

مدیر کارخانه رب روژین تاک خاطر نشان کرد: محصولی که در داخل ارائه می شود با برند روژین و محصولی که برای صادرات به کشور عراق ارائه می شود با برند ژینو می باشد.

وی محصول اصلی کارخانه را رُب روژین معرفی کرد و افزود: علاوه بر رُب که محصول اصلی کارخانه است چند محصول جانبی هم از جمله گوجه درسته در آب و گوجه خورد شده در آب گوجه و پس از فصل گوجه پوره سیب که به روسیه صادر می شود جزء محصولات این کارخانه است.

فلاح مدیر پشتیبانی و صادرات مجتمع کشت و صنعت روژین تاک نیز در جریان این بازدید از تلاش برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان خبر داد و گفت: در صدد توسعه ۴ هکتار گلخانه با ۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای این مهم در سطح شرکت هستیم.