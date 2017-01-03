به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری در نشستی خبری با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه چند پیشنهاد کلیدی مربوط به بخش آب و خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهارداشت: بر این اساس در طول برنامه می توانیم با استفاده از منابع اعتباری و حمایت دولت اهداف خود را پیگیری کنیم ضمن اینکه در این زمینه اهداف کلان مطرح است.

وی اضافه کرد: ارتقاء بهره وری منابع آب و خاک، حفاظت کمی و کیفی این منابع و تقویت امنیت غذایی از جمله این اهداف است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی: در ماده ۴۵ برنامه ششم توسعه، مصوب شده دولت برای مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حق آبه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی، ارتقاء بهره وری و جبران ترازنامه آب به ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال پایانی برنامه را در دستور کار خود قرار دهد.

اکبری با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی در صادرات و مصرف بهینه آب، در دستور کار ما قرار دارد، اضافه کرد: همچنین مصوب شده توسعه روش های آبیاری نوین، اجرای عملیات خاک و آب، توسعه آب بندان ها و سیستم های مطرح آب گیر، تجهیز و نوسازی به میزان ۶۰۰هزار هکتار در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه حمایت از توسعه گلخانه ها، انتقال کشت از فضای باز به فضای گلخانه، مدیریت آب های نامتعارف و آب مجازی، طراحی و اجرای الگوی کشت از جمله برنامه هایی است که در دستور کار دولت طی برنامه ششم قرار دارد، افزود: ما باید محصولات آب بر مانند سبزی و صیفی را به فضای گلخانه انتقال دهیم یا اینکه این محصولات را وارد کنیم.

اکبری با اشاره به اینکه احیاء و مرمت قنوات به میزان سالانه ۵ درصد در طول برنامه ششم قرار گرفته است، ادامه داد: البته پیشنهاد ما در این زمینه ۱۰ درصد بوده ضمن اینکه تاکنون تقریباً ۵۰ درصد قنوات احیاء و مرمت شده اند.

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس تا پایان برنامه ششم خبر داد.

اکبری همچنین با بیان اینکه رویکرد وزارت جهاد در توسعه روش های نوین آبیاری به سمت اجرای پروژه های میکرو (قطره ای) بوده است، گفت: امسال بیش از ۲۵ هزار هکتار آبیاری میکرو فقط در گندم داشتیم که این اتفاق برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داده است.

به گفته وی: این شیوه آبیاری مصرف آب را به شدت کاهش و میزان تولید را افزایش می دهد. ضمن اینکه در تولید گندم سالجاری بیش از ۵۰ درصد کاهش مصرف آب با استفاده از این روش اتفاق افتاد.

معاون وزیر جهاد کشاورزیگفت: در برنامه ششم توسعه نیز برای توسعه روش‌های نوین آبیاری در مزارع و اراضی کشاورزی حداقل به میزان ۸۵ درصد کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت می‌شود.