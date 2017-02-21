صرفه جویی ۱۰ میلیارد مترمکعبی آب با انتقال کشت سبزی به گلخانه‌ ها

‌ به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مهرفرد در نخستین المپیاد ملی بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: در بخش کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و مساحت در بسیاری از مناطق و پروژه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و تنها در بخش‌هایی مانند پرورش ماهی در قفس، در شمال و جنوب کشور که مزیت تولید وجود دارد، این مساله در دستور کار است.

وی افزود: در بیشتر پروژه‌های کشاورزی، برای افزایش تولید موضوع بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است تا بتوانیم از این طریق، با استفاده مناسب از آب، تولید را افزایش دهیم.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کشور هلند که مساحتش به اندازه استان‌های گیلان و مازندران و نصف استان گلستان است، ۸۴ میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی دارد؛ در حالیکه صادرات ما امسال حداکثر به ۷ میلیارد دلار می‌رسد؛ پس افرادی که می‌گویند کشاورزی در کشور موضوعیت ندارد، تنها ظرفیت دو استان گیلان و مازندران را در نظر بگیرند.

مهرفرد تصریح کرد: بارندگی در مناطق یادشده با هلند به یک میزان است؛ بنابراین بحث‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود که کشاورزی به خاطر کمبود آب، در کشور موضوعیت ندارد؛ باید توجه کنند که دو استان یاد شده کشور توان تولید زیادی دارند.

وی ادامه داد: بهره‌وری و تکنولوژری‌های کشاورزی نقش مهمی در عملکرد تولیدات کشاورزی کشور دارد؛ به همین منظور و در راستای سیاست‌های افزایش بهره‌وری، در حال انتقال تولیدات محصولات سبزی به داخل گلخانه‌ها هستیم که با تحقق کامل این امر، ۱۰ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: استفاده از کشت نشایی نیز به جد در دستور کار قرار دارد که این امر نیز، ۳۰ درصد صرفه‌جویی خواهد داشت، همچنین به موضوع توسعه آبیاری تحت فشار در کشور نیز توجه می‌شود.

مهرفرد با اشاره به عملکرد کشاورزان پیشرو در تولید گندم گفت: در حالیکه متوسط برداشت گندم در کشور، ۴ تن در هکتار است؛ شاهد آن هستیم که برخی کشاورزان ما ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تن در هکتار گندم تولید می‌کنند.

وی ادامه ادامه داد: بهره‌وری در کشاورزی زیاد است و در سال گذشته با توجه به تراکنش مناسب باران، علاوه بر کاهش ۳۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم توانستیم بر میزان تولید گندم بیفزاییم و به خودکفایی برسیم.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه سطح زیرکشت چغندر قند در کشور بالا نرفته؛ اما تولید آن افزایش یافته است گفت: زمانی ۳۷ تن چغندر قند در هکتار در کشور تولید می‌شد که این رقم، اکنون به ۵۸ تن افزایش و میزان بهره‌وری در تولید این محصول بهبود یافته است.

مهرفرد با اشاره به اینکه کشت پاییزه چغندر قند به اندازه نیمی از کشت بهاره آن مصرف آب دارد، گفت: تولید چغندر قند در کشت پاییزه، باعث کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در این بخش می‌شود که این امر در دستور کار ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از تکنولوژی‌ها، توسعه مکانیزاسیون و سیستم‌های نوین آبیاری می‌توان با کاهش سطح زیر کشت تولید را افزایش داد، گفت: این امر نه تنها باعث افزایش کمی تولید می‌شود؛ بلکه شرایط کیفی را نیز به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کند.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حالیکه در کشور حدود ۸۸ میلیون دلار صادرات به همراه نفت وجود دارد، کشور هلند تنها از بخش کشاورزی همین رقم صادرات دارد.

همچنین احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته ده‌ها سال است به توسعه پایدار رسیده‌اند، اظهار داشت: برای کشور ایران اگر روزی توسعه پایدار یک گزینه بود، امروز یک الزام است و رسیدن به توسعه پایدار، بدون پرداختن به امر حیاتی رشد بهره وری در بخش کشاورزی، دست یافتنی نخواهد بود.

وی گفت: برگزاری این المپیاد آغاز چرخه مدیریت بهره وری در بخش کشاورزی است و امیدواریم با کمک صاحب‌نظران و مشارکت فعال‌تر بهره برداران در راستای پیشرفت بیشتر و بهتر گام برداریم.

کبیری به اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اشاره و اضافه کرد: بخشی از اهداف این سازمان شامل تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری جدید در بخش کشاورزی و رشته‌های مرتبط و این که تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده به منظور دستیابی به توسعه پایدار و نیز تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه نخستین و مهم‌ترین ابزار لازم برای ارتقای بهره وری بالابردن دانش و آگاهی قشر تولیدکنندگان و بهره برداران است، عنوان کرد: طبق آمارهای رسمی از چهار میلیون بهره بردار بخش کشاورزی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بی‌سواد و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در حد ابتدایی و تحصیلات غیر رسمی هستند و بدون پرداختن به امر آموزش بهره برداران، نمی‌توان در ارتقای بهره وری انتظار معجزه داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: با توجه به شرایط بحرانی منابع پایه از جمله کمبود آب، تخریب خاک‌های حاصلخیز، آلودگی‌های زیست محیطی زمان آن فرا رسیده است که به مقوله بهره وری بخش کشاورزی بیش از گذشته پرداخته شود و با سیاست گذاری درست و همت تولیدکنندگان و بهره برداران در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار به تولید بپردازیم.

او همچنین به شرایط بهره برداران و نیاز اساسی آن‌ها به امر آموزش و عدم امکان پاسخگویی از طریق دولت اشاره کرد و گفت: ده‌ها هزار نفر کارشناسان کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارند که با طی دوره آموزش‌های مهارتی می‌توانند به کمک بهره برداران و دولت بروند و با هزینه‌ای بسیار کمتر از کارشناسان دولت خدمات فنی مورد نیاز را ارائه کنند.