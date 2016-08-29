به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی بعد از ظهر دوشنبه با حضور در محل احداث پل ریلی ۸۰ متری سه دهنه مشترک آستارای جمهوری اسلامی ایران و آستارای جمهوری آذربایجان و راه آهن مرزی از نزدیک در جریان امور این پروژه بین المللی قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: شهرهای مرزی آستارا ایران و آستارا آذربایجان دارای مزیت های مناسب اقتصادی برای همکاری دو جانبه بین دو کشور هم مرز و همسایه ایران و آذربایجان هستند.

نجفی با تاکید بر گسترش همکاری های دو کشور در حوزه حمل و نقل گفت: اتصال خطوط ریلی در آستارا به روابط دو کشور تحرک می بخشد.

استاندار گیلان اهمیت کریدور حمل و نقل بین المللی شمال - جنوب را یادآور شد و افزود: راه آهن بین المللی گیلان و شهر مرزی آستارا بخش مهمی از طرح های جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل شاهراه مواصلاتی و ترانزیتی شمال -جنوب است که توسعه بازرگانی شمال کشور را به همراه می آورد.

وی با اشاره به پیشرفت اجرای پل ریلی و مرزی آستارا -آستارا گفت: بر اساس توافق حاصل شده بین ایران و آذربایجان، احداث هشت کیلومتر عملیات ریلی تا پل مشترک مذکور در خاک این کشور جزو تعهدات دولت آذربایجان است و احداث دو کیلومتر خط ریلی و نیز ایجاد ترمینال بار در شهرستان مرزی آستارا نیز در تعهد دولت ایران قرار دارد که بر اساس زمانبندی، همه موارد به سرعت در حال انجام است.

آستارا در شمال غربی استان گیلان و مجاورت جمهوری آذربایجان قرار دارد و خط مرزی آن توسط یک رودخانه محلی به نام آستارا چای تعیین می شود.