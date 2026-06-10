به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی داوودی عصر چهارشنبه در جریان بازدید مشترک مدیران راه‌آهن ایران و جمهوری آذربایجان از بارانداز پایانه ریلی آستارا، با بیان اینکه عملیات احداث پایانه ریلی آستارا از سال ۱۳۹۶ توسط جمهوری آذربایجان آغاز شده است، اظهار کرد: خوشبختانه این پروژه از پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی برخوردار است و امروز بخش‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بازدید را پل جاده‌ای ورودی پایانه عنوان کرد و افزود: این پل ارتباط مستقیم با ترافیک شهر آستارا دارد. تصمیم بسیار خوبی اتخاذ شد که مصالح موردنیاز ظرف یک ماه آینده توسط استان تأمین شود و پیمانکار نیز طی سه تا چهار ماه آینده پل را تکمیل و آماده بهره‌برداری کند. این اقدام یک گره ترافیکی بزرگ در شهر مرزی آستارا را برطرف خواهد کرد.

پیشرفت مناسب تعهدات آذربایجان

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور با اشاره به روند اجرای تعهدات جمهوری آذربایجان گفت: بازدید امروز نشان داد عملیات اجرایی طرف آذربایجانی پیشرفت مناسبی دارد. همچنین دپوی قابل توجهی از بار در این پایانه وجود دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن برای توسعه تبادلات تجاری است.

نقش کلیدی آستارا در کریدور شمال–جنوب

داوودی با تأکید بر اهمیت این پایانه در سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی ایران برای تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه افزود: پایانه ریلی آستارا یکی از نقاط کلیدی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب است. از سوی دیگر، پروژه اتصال ریلی رشت–آستارا نیز در حال پیگیری است که تکمیل آن نقش این پایانه را دوچندان خواهد کرد.

هدف‌گذاری جابه‌جایی سالانه دو میلیون تن بار

وی ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی تعهدشده توسط جمهوری آذربایجان تا پایان سال جاری به اتمام برسد و گفت: پیش‌بینی ما این است که پس از تکمیل، سالانه حدود دو میلیون تن بار از طریق این پایانه جابه‌جا شود.