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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۳۲

یادواره ۲۱ شهید کارمند شهرستان صومعه سرا برگزار شد

یادواره ۲۱ شهید کارمند شهرستان صومعه سرا برگزار شد

صومعه سرا- یادواره ۲۱ شهید کارمند شهرستان صومعه سرا در آخرین روز از هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ماسال در این یادواره که عصر دوشنبه در مصلای این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خون شهدا ضامن پایداری و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام سید هادی موسوی با اشاره به هفته دولت افزود: این هفته یادآور زحمات و فداکاری شهیدان رجایی و باهنر و خدمات صادقانه آن ها به نظام و مردم ایران است.

وی با تأکید بر اینکه می توان از  هفته دولت برای بیان عملکرد و خدمات نظام اسلامی بهره برد، گفت: با ارائه عملکرد کارگزاران نظام و اطلاع رسانی آن به مردم می توان امید، نشاط و انگیزه را در سطح جامعه افزایش داد.

امام جمعه ماسال با برشمردن ویژگی های شخصیتی و مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر  خاطرنشان کرد: آن ها الگوهای مناسبی برای همه مسئولان نظام و جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام موسوی مسائل اجرایی، کارکرد اداری و رویکرد مدیران را معیاری مناسب برای ارزیابی آن ها دانست و تصریح کرد: همه دولت ها در عملکرد اجرایی و مدیریتی خود دارای برخی نواقص و ضعف ها هستند.

امام جمعه ماسال با بیان اینکه رویکرد دولت ها همیشه مهم ترین موضوع بوده است، افزود: رمز موفقیت و ماندگاری رجایی و باهنر رویکرد مدیریتی این شهیدان بود.

وی گفت: عمر کوتاه دولت و مدیریت این دو شهید عزیز به دلیل نوع نگاه و رویکرد آن ها در حوزه مسائل مدیریتی ماندگار شد.

حجت الاسلام موسوی ساده زیستی، دلسوزی، اخلاص، حلم و بردباری را از ویژگی های مهم شخصیتی و کاری شهیدان رجایی و باهنر عنوان و اظهار کرد: امروز مدیران نظام مقدس اسلامی باید این ویژگی ها را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه آلوده شدن به فساد و گناه، فرد مسئول در حکومت اسلامی را از مسیر اصلی دور خواهد کرد، گفت: مسئول نظام اسلامی باید همانند شهیدان رجایی و باهنر بوده تا در تاریخ این کشور ماندگار شود.

کد مطلب 3755862

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