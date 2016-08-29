یادواره ۲۱ شهید کارمند شهرستان صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ماسال در این یادواره که عصر دوشنبه در مصلای این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: خون شهدا ضامن پایداری و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام سید هادی موسوی با اشاره به هفته دولت افزود: این هفته یادآور زحمات و فداکاری شهیدان رجایی و باهنر و خدمات صادقانه آن ها به نظام و مردم ایران است.

وی با تأکید بر اینکه می توان از هفته دولت برای بیان عملکرد و خدمات نظام اسلامی بهره برد، گفت: با ارائه عملکرد کارگزاران نظام و اطلاع رسانی آن به مردم می توان امید، نشاط و انگیزه را در سطح جامعه افزایش داد.

امام جمعه ماسال با برشمردن ویژگی های شخصیتی و مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: آن ها الگوهای مناسبی برای همه مسئولان نظام و جامعه اسلامی هستند.

حجت الاسلام موسوی مسائل اجرایی، کارکرد اداری و رویکرد مدیران را معیاری مناسب برای ارزیابی آن ها دانست و تصریح کرد: همه دولت ها در عملکرد اجرایی و مدیریتی خود دارای برخی نواقص و ضعف ها هستند.

امام جمعه ماسال با بیان اینکه رویکرد دولت ها همیشه مهم ترین موضوع بوده است، افزود: رمز موفقیت و ماندگاری رجایی و باهنر رویکرد مدیریتی این شهیدان بود.

وی گفت: عمر کوتاه دولت و مدیریت این دو شهید عزیز به دلیل نوع نگاه و رویکرد آن ها در حوزه مسائل مدیریتی ماندگار شد.

حجت الاسلام موسوی ساده زیستی، دلسوزی، اخلاص، حلم و بردباری را از ویژگی های مهم شخصیتی و کاری شهیدان رجایی و باهنر عنوان و اظهار کرد: امروز مدیران نظام مقدس اسلامی باید این ویژگی ها را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه آلوده شدن به فساد و گناه، فرد مسئول در حکومت اسلامی را از مسیر اصلی دور خواهد کرد، گفت: مسئول نظام اسلامی باید همانند شهیدان رجایی و باهنر بوده تا در تاریخ این کشور ماندگار شود.