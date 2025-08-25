به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری میاندرود افزود: آغاز این ایام با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر همراه است؛ این دو بزرگوار هرچند مدت مدیریت کوتاهی داشتند، اما مانند نگینی درخشان در تاریخ این سرزمین می‌درخشند.

وی ادامه داد: شاخص موفقیت این افراد فراتر از خدمات اجرایی بود. خدمات آنان قابل ستایش است، اما شهیدان رجایی و باهنر به دلیل ویژگی‌های شاخصی که داشتند ماندگار شدند.

معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: صداقت در رفتار و گفتار، حاکمیت اخلاق بر عملکرد، ساده‌زیستی و خدمت صادقانه از جمله ویژگی‌های برجسته شهیدان رجایی و باهنر بود.

بطحائی تصریح کرد: عملکرد صادقانه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که می‌تواند مدیران را در تاریخ ماندگار کند. حاکمیت اخلاق بر عملکرد موجب می‌شود یاد و خاطره مدیران زنده بماند. حتی دوست و دشمن بر صداقت شهید رجایی اذعان داشتند و او را مردمدار و متواضع می‌دانستند. رجایی برای خدمت آمده بود و به دنبال قدرت و حکومت نبود.

وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبری بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند. انسجام و همبستگی قوی‌ترین سلاح برای موفقیت در برابر دشمن است. هر موضع‌گیری اگر با نیت خالصانه باشد چنانچه به شکاف و دودستگی منجر شود یا شکاف موجود را عمیق‌تر کند، آثار مخرب‌تری از هجوم رژیم اشغالگر خواهد داشت.

بطحائی تأکید کرد: انسجام ملی و اجتماعی و پرهیز از موضع‌گیری‌ها و رفتارهایی که منجر به ایجاد دودستگی شود، ضرورتی اساسی است.