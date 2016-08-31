به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با ساخت ادامه‌ای بر «مری پاپینز» با عنوان‌«مری پاپینز بازمی‌گردد»، پرستار افسانه‌ای دهه ۱۹۶۰ قرار است بار دیگر راهی پرده‌های نقره‌ای شود، اما مری پاپینز آن دوره یعنی جولی اندروز که با ایفای نقش این پرستار در اذهان مانده است، درباره ساخته شدن این فیلم جدید ابراز نظر کرده است.

در حالی که امیلی بلانت قرار است بازیگر جدید نقش پرستار باشد، این بازیگر انگلیسی گفت از راب مارشال کارگردان فیلم جدید شنیده است که نظر جولی اندروز چه بوده است.

این بازیگر ۳۳ ساله گفت: راب به من گفت که در همپتونز با جولی اندروز دیدار کرده و به او گفته که یک خبر کاملا سری را می‌خواهم به شما بگویم (و این هنوز پیش از آن بود که اعلام شود بلانت قرار است در این نقش ظاهر شود) و آن این که امیلی بلانت قرار است در نقش مری پاپینز بازی کند و جولی اندروز در پاسخ گفت اوه، عالی است.

بلانت افزود: از شنیدن این حرف می‌خواستم گریه کنم. برایم خیلی مهم بود که مهر تایید او روی این کار باشد و این کار می‌توانست مایه اطمینان شود.

وی با صحبت درباره چالشی که پیش روی دارد، افزود: کمی درباره ایفای نقش این شخصیت نگران هستم چون شخصیت مری پاپینز به یک نوستالژی برای مردم سراسر جهان بدل شده و یک شخصیت مهم دوران کودکی خیلی از آدم‌هاست.

بلانت درباره فیلم هم کمی صحبت کرد و گفت: ما خیلی بر کتاب تعمق کرده‌ایم و شخصیت‌ها را حتی خیلی متفاوت با آنچه تا به حال بودند یافتیم.

دیک ون دایک که قرار است نقش اصلی دیگر فیلم را بازی کند هم درحالی که هیجان کمتری از بلانت نشان می‌داد، در این باره گفت: در هر حال ساخت این فیلم کار سختی است.

وی به «میرور» گفت: ما هر روز با هم کار می‌کنیم و می‌دانیم که چیزی جادویی در این کار وجود دارد. یک روح جادویی در این کار هست و ادامه‌ها به صورت کلی به خوبی اثر اصلی از آب درنمی‌آیند. اما من امیدوارم این کار به خوبی نسخه اصلی آن باشد.

«مری پاپینز باز می‌گردد» قرار است دسامبر ۲۰۱۸ اکران شود.