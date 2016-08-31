به گزارش خبرنگار مهر،ظهرچهارشنبه درسفر یک روزه محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به قزوین بهره برداری از چند پروژه درمانی در استان آغاز شد.

بازسازی، بهسازی بخش جراحی مردان با ۳۰۰ مترمربع و بخش و زنان با ۲۰۰ مترمربع زیربنا با ۹ میلیارد ریال اعتبار، توسعه و استاندارد سازی اورژانس شهید رجایی با افزایش ۱۵ تخت جدید با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال امروز به بهره برداری رسید.

با اجرای طرح توسعه اورژانس قزوین تعداد تخت های این مرکز به ۳۰ تخت افزایش یافت.

منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مراسم افتتاح این بخش ها گفت: بهسازی و بازسازی فضاهای فیزیکی بخش های درمانی در بیمارستان قدس و شهید رجایی و توسعه تجهیزات پزشکی اورژانس از دیگر کارهای است که در استان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد:خوشبختانه بااجرای طرح سلامت خدمات ارزشمندی درحوزه بهداشت و درمان در استان ارائه شده و امیدواریم با تامین کمبودهای بیمارستانی و تخت ها بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.

مهرام تصریح کرد: با ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی و ۷۰۰ تختخوابی در استان قزوین نیازهای کنونی را جبران خواهیم کرد و سرانه خود را در حوزه بهداشت و درمان افزایش خواهیم داد.

معاون وزیر بهداشت و درمان کشور صبح امروز هم از مرکز دیالیز شهر الوند، بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی شهر الوند و کلینیک ویژه تخصصی در حال ساخت شهر محمدیه نیز بازدید کرد.

آقاجانی از بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی قزوین هم دیدن کرد و در جریان روند ساخت این بخش قرار گرفت.

بخش الحاقی بیمارستان شهید رجایی با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در ۷ طبقه ساخته می شود و دارای بخش های آزمایشگاهی، سی تی اسکن، ام آر آی، اورژانس، اتاق عمل، بخش سوختگی، آی سی یو، سوختگی، در مجموع با ۲۳۲ تخت است.