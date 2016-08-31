عملیات نظامی در خاک سوریه باید با موافقت دمشق همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در سخنانی خواستار اجازه رسمی آنکارا از دمشق در جریان عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه شد.

به گزارش اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ترکیه خواست تا از حمله به مخالفین و گروه های قومی- نژادی بپرهیزد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: هرگونه اقدام نظامی در قلمرو یک حاکمیت مستقل باید با موافقت دولت آن کشور به انجام برسد.

«ماریا زاخاروا» ادامه داد: ما از ترکیه می خواهیم تا گزینش های لازم را در انتخاب اهداف رعایت کرده و از تهاجم به مواضع مخالفان و اقوام از قبیل کردهای سوریه خودداری کند.

وی که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، تأکید کرد: ترکیه برای عملیات نظامی خود در سوریه باید موافقت حکومت دمشق را جلب نماید.

گفتنی است، آنکارا از ۲۴ آگوست سال جاری میلادی و بدون توجه به قوانین بین المللی در حالی عملیات نظامی موسوم به «سپر فرات» را در خاک سوریه آغاز کرده که موافقت های لازم از سوی دولت سوریه را نیز در اختیار ندارد.