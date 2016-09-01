خط انتقال و ایستگاه پمپاژ روستای صفرین در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه درمراسمی با حضور محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، نیازعلی ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، ایوب رحیمی معاون استاندار قزوین، موسوی فرماندار قزوین، محسن قاسمی مدیرکل اجتماعی استاندار، رحمتی بخشدار الموت غربی و اهالی روستا از خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب روستای صفرین الموت غربی بهره برداری شد.

اجرای خط لوله انتقال آب به روستای صفرین از آب رودخانه شاهرود به اراضی روستای صفرین با دبی پمپاژ ۷۰ لیتر بر ثانیه و قطر خروجی ۳۰۰ میلیمتر، احداث دو ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره آب بالغ بر شش میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال هزینه شده است.

با اجرای این طرح ضمن بهبود آبرسانی به ۸۰ هکتار اراضی منطقه زمینه توسعه آبیاری ۸۰ هکتار از اراضی دیگر روستا فراهم می شود و مشکل تامین آب ۱۲۰ بهره بردار منطقه نیز برطرف می شود.

همچنین برای تامین تجهیزات برق و تجهیز چاه نیز دو میلیارد ریال هزینه شده است.

نیازعلی ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در مراسم افتتاح این خط انتقال اظهارداشت: اختلاف ارتفاع بین محل آبگیری و نقطه تخلیه حدود ۳۰۷ متر است و به دلیل اختلاف ارتفاع از دو ایستگاه پمپاژ در این طرح استفاده شده است.

وی گفت: آب تخصیص یافته از رودخانه شاهرود ابتدا وارد ایستگاه شماره یک می شود که این انتقال توسط نهری به طول ۱۰ متر انجام می شود و بعد از طی ۲۰۱۰ متر لوله مسیر از ایستگاه شماره دو توسط لوله به طول ۴ کیلومتر وارد مخزن آب می شود.

ابراهیمی پاک یادآورشد:طول این مسیر حدود شش کیلومتر است و با اجرای طرح حدود ۱۶۰ هکتار از اراضی تحت پوشش آبیاری با این خط انتقال قرار می گیرد.