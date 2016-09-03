به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۱۴ شهریور ماه شنونده سریال رادیویی «فراموشی» به کارگردانی آشا محرابی از رادیو نمایش باشید.

این نمایش را افسون فروزند نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: دختری بعد از فوت پدرش، تنها به مادرش که آلزایمر دارد فکر می کند به توصیه پزشک معالج مادر آلبوم های قدیمی را مرور می کند تا اینکه ...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی، محمد پورحسن و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه‌کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر فردا ساعت ۹ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.