  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

آشا محرابی «فراموشی» را به رادیو می‌برد

آشا محرابی «فراموشی» را به رادیو می‌برد

سریال رادیویی «فراموشی» به کارگردانی آشا محرابی فردا ۱۴ شهریور از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه ۱۴ شهریور ماه شنونده سریال رادیویی «فراموشی» به کارگردانی آشا محرابی از رادیو نمایش باشید.

این نمایش را افسون فروزند نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: دختری بعد از فوت پدرش، تنها به مادرش که آلزایمر دارد فکر می کند به توصیه پزشک معالج مادر آلبوم های قدیمی را مرور می کند تا اینکه ...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی، محمد پورحسن و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه‌کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر فردا ساعت ۹ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.

کد مطلب 3759626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها