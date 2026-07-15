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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

همه ظرفیت‌های سرپل ذهاب برای میزبانی از زائران اربعین بسیج شده است

همه ظرفیت‌های سرپل ذهاب برای میزبانی از زائران اربعین بسیج شده است

کرمانشاه - فرماندار سرپل‌ذهاب با اعلام آمادگی این شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین، گفت: دستگاه‌های اجرایی و مواکب با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته آماده خدمت رسانی شایسته هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن رحیمی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی اربعین حسینی، با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای استقبال از زائران، اظهار کرد: با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است نقاط ضعف احتمالی برطرف و خدمات با کیفیت‌تری در اربعین امسال ارائه شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب با بیان اینکه سال گذشته ۳۷ موکب در سرپل‌ذهاب به زائران خدمت‌رسانی کردند، افزود: امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها و مواکب، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم شده است.

وی تأمین آب، یخ، نان، کالاهای اساسی، خدمات درمانی، اسکان، نظافت، روشنایی، حمل‌ونقل و اجرای برنامه‌های فرهنگی را از مهم‌ترین محورهای خدمت‌رسانی در اربعین امسال برشمرد و بر نظارت مستمر بر کیفیت خدمات تأکید کرد.

رحیمی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و موکب‌ها شد و تصریح کرد: با هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، تلاش می‌کنیم میزبانی درخور شأن زائران اربعین حسینی در شهرستان سرپل‌ذهاب رقم بخورد.

کد مطلب 6889195

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