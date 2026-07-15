به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن رحیمی عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی اربعین حسینی، با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای استقبال از زائران، اظهار کرد: با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است نقاط ضعف احتمالی برطرف و خدمات با کیفیت‌تری در اربعین امسال ارائه شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب با بیان اینکه سال گذشته ۳۷ موکب در سرپل‌ذهاب به زائران خدمت‌رسانی کردند، افزود: امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها و مواکب، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم شده است.

وی تأمین آب، یخ، نان، کالاهای اساسی، خدمات درمانی، اسکان، نظافت، روشنایی، حمل‌ونقل و اجرای برنامه‌های فرهنگی را از مهم‌ترین محورهای خدمت‌رسانی در اربعین امسال برشمرد و بر نظارت مستمر بر کیفیت خدمات تأکید کرد.

رحیمی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و موکب‌ها شد و تصریح کرد: با هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، تلاش می‌کنیم میزبانی درخور شأن زائران اربعین حسینی در شهرستان سرپل‌ذهاب رقم بخورد.