روکش آسفالت محورهای نایین با اعتباری ۷۰۰ میلیاردی اجرا شد

محمد جواد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات لکهگیری هندسی و روکش آسفالت گرم، در پنج کیلومتر از این محور (۴۰ هزار مترمربع) با هزینه افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و تا پایان مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: در این مسیر ابتدای سال پنج کیلومتر روکش آسفالت صورت گرفته و درحال حاضر همچنین پنج کیلومتر روکش آسفالت گردنه ملااحمد و خطکشی محورهای مواصلاتی انارک و چوپانان در حال انجام است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نائین تاکید کرد: امسال بیش از ۲۰ کیلومتر پروژه آسفالت از محل اعتبارات ملی، استانی و نماینده مجلس تا پایان سال در جادههای دچار خرابی سطح شهرستان اجرایی خواهد شد.
وی گفت: همچنین ۱۲ کیلومتر تعمیرات و روکش آسفالت محور اردستان به نائین حدفاصل روستای نیستانک تا روستای علی آباد با هزینهای افزون بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
به گزارش مهر، شهرستان نائین حدود ۱۵۰۰ کیلومتر راه همسنگ در قالب بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی دارد و بیشترین میزان جاده در سطح استان اصفهان را داراست.
