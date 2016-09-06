اعلام اسامی داوران صنوف در هجدهمین جشن سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی داوری هجدهمین جشن سینمای ایران آغاز شده و پس از انتخاب ٢٧ فیلم توسط ١٢ صنف تخصصی، مرحله نهایی نمایش آثار منتخب با داوری همه صنوف خانه سینما در حال انجام است.

داوران مرحله نهایی انجمن های مختلف سینمای ایران مشتکل از انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن فیلم کوتاه، انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا)، انجمن سینماداران ایران، انجمن سینماداران ایران، انجمن مستند سازان سینمای ایران، انجمن کارکنان لابراتوارهای فیلم ایران، انجمن منشیان صحنه سینمای ایران، انجمن مدیران تدارکات سینمای ایران، انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن عکاسان سینمای ایران به شرح زیر هستند:

داوران انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند: امیر پروین حسینی، سید حسین حق گو، مرتضی رزاق کریمی، اکبر عالمی، محمد حسین مهدویان، محمد سعید وزیری.

داوران انجمن فیلم کوتاه: اشکان اشکانی، مجید برزگر، سعید پوراسماعیلی، نیما عباس پور، شهرام مکری، نقی نعمتی.

داوران انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا): سعید توکلیان، امیر محمد دهستانی، اسماعیل شرعی، امیر مسعودعلمداری، محمد علی صفورا، اکبر عالمی.

داوران انجمن سینماداران ایران: محمد متوسلانی، فرشید موتمنی آذر.

داوران انجمن مستند سازان سینمای ایران: ناصر صفاریان، مونا زاهد، هادی معصوم دوست، عباس امینی، هوشنگ میرزایی، رایموند هواکیمیان.

داوران انجمن کارکنان لابراتوارهای فیلم ایران: جهانگیر رجبی خواه، بهمن کریمیان، حسن نیک نژاد.

داوران انجمن منشیان صحنه سینمای ایران: سیمین آزادی، زهرا تحقیقی شربیانی، گلچهره سادات دانش، زینت رضا، لادن کسرایی، طاهره قاسمی.

داوران انجمن مدیران تدارکات سینمای ایران: مهدی چراغی، پرویز کاظم لو، سید تقی محمودی.

داوران انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه: سید محسن آهنگرانی، امیرحسین حداد، وحیده حیدری، منصوره سادات قاضی دوست، سارا قراچه داغی، سهراب محمودی.

داوران انجمن عکاسان سینمای ایران: مسعود اشتری، ایران انتظام، مجید خمسه نیا، بهرنگ دزفولی زاده، صبا سیاه پوش، اردشیر شلیله.

مرحله نهایی داوری آثار هجدهمین جشن سینمای ایران از چهارشنبه دهم شهریور آغاز شده است و ۲۷ فیلم منتخب داوران دوره اول توسط داوران مرحله اول و دوم مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هجدهمین جشن سینمای ایران ۲۲ شهریور ماه با رویکرد «روز ملی سینما، روز احترام به تماشاگر» برگزار می شود.