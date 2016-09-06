به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، این بیانیه که با عنوان بیانیه همکاریهای مشترک برای حمایت از بازار نفت منتشرشده است از تلاش دو کشور در جهت اجرای فریز نفتی حکایت دارد. این در شرایطی است که مسئولان روسی دیروز اعلام کردند که میزان صادرات نفت ایران میتواند در مرز ۴ میلیون بشکه باقی بماند و رسیدن به میزان قبل از تحریمهای بینالمللی معادله منصفانهای برای اجرای طرز فریز نفتی است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داد که مسئولان رسانهای عربستان سعودی در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ عنوان کردند که بهزودی بیانیه مشترکی در ارتباط با همکاریهای بینالمللی در حوزه نفت توسط عربستان سعودی و روسیه اعلام میشود و خالد الفلیح وزیر نفت سعودی انتشار این بیانیه را بر عهده گرفت. این بیانیه البته نتوانست قیمت نفت را به میزان مورد انتظار بالا ببرد چراکه معامله گران آمریکایی به دلیل روز کارگر در تعطیلات به سر میبردند و معامله چندانی در بازار نفت صورت نگرفته بود.
به گزارش رویترز، در این بیانیه آمده است که طرح فریز نفتی بهسرعت اجرایی نخواهد شد اما همکاریهای مشترک در این زمینه آغاز خواهد شد. خالد الفلیح وزیر نفت سعودی در این کنفرانس مشترک با همتای روسی خود اعلام کرد که در حال حاضر نیازی جدی و ضروری برای اجرایی کردن یکباره فریز نفتی وجود ندارد و زمان لازم برای تصمیمگیری در این خصوص را در اختیارداریم. الفلیح خاطرنشان کرد: «طرح فریز نفتی طرح خوبی برای ثابت نگهداشتن قیمت نفت است اما لزوماً نباید از همین امروز این طرح را اجرایی کرد.»
این صحبتها در ابتدای امر افزایش ۵ درصدی قیمت نفت را به دنبال داشت اما بعد از مدتی دوباره قیمتها با کاهش دودرصدی روبهرو شد.
به نظر میرسد دو طرف توافقهای بعدی برای فریز نفتی را به بعد از نشست آینده اوپک در الجزیره موکول کردهاند. بر اساس گزارش رویترز، کاهش شدید قیمت نفت طی دو سال گذشته گرچه روسیه و عربستان را با افزایش میزان کسری بودجهشان روبهرو کرده است، اما در کشورهای دیگر مانند نیجریه و ونزوئلا به ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی منتهی شده است. به همین دلیل کشورهای صادرکننده نفت به دنبال اجرای طرح فریز نفتی برای بالا بردن قیمت نفت هستند و امید دارند قیمت این ماده در مرز ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند.
ونزوئلا که بهشدت به طرح فریز نفتی نیازمند است، توافق عربستان سعودی و روسیه را بهعنوان گامی مهم در همکاری مشترک بین یکی از بزرگترین اعضای اوپک و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در بیرون از سازمان اوپک –روسیه- دانسته است. البته ونزوئلا نیز پیشنهاداتی برای فریز نفتی دارد. وزیر نفت این کشور در بیانیهای مطرح کرده است که با این طرح که قرار است در نشست الجزیره معرفی شود، هم مسئله کاهش تولید نفت موردبررسی قرار میگیرد و هم قیمتها میتواند با افزایش روبهرو شود.
بر اساس گزارش رویترز، آنطور که تحلیلگران بیان کردهاند تنها مانع اصلی بر سر راه فریز نفتی دو کشور ایران و عراق هستند که اعلام کردهاند سقف تولیدات خود را کاهش نمیدهند. با این حال ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه روز دوشنبه در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ اعلام کرد که این عادلانه است که ایران به میزان تولیدات و صادرات خود به قبل از تحریمها یعنی ۴ میلیون بشکه در روز برسد. اما مسئولان نفتی سعودی بر این باورند که ایران و عراق نیز باید میزان صادرات خود را کاهش دهند.
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