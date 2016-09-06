«کچ» تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره «باتومی» گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم «باتومی» گرجستان اسامی ۲۵ فیلم را برای بخش کوتاه این دوره اعلام کرد که در میان آنها فیلم کوتاه «کچ» به کارگردانی مهرداد حسنی به عنوان تنها نماینده ایران دیده می شود. «کچ» در بخش مسابقه فیلم های کوتاه با فیلم هایی از گرجستان، فرانسه، پرتقال، رومانی، مجارستان، روسیه، ترکیه، اوکراین، عراق، یونان، آلمان، لهستان، کرواسی، ایتالیا و تونس به رقابت خواهد پرداخت.

جشنواره فیلم های هنری «باتومی» فیلم ها را در بخش های داستانی بلند، کوتاه و مستند به رقابت می گذارد.

هدف این جشنواره که از جشنواره های معتبر شرق اروپاست، فراهم کردن فرصت مناسبی برای فیلمسازان، تهیه کنندگان و منتقدان است تا در طول برگزاری جشنواره علاوه بر دیدار با یکدیگر، دانش و تجربه خود را به منظور ارتقای سطح شناخت و دانش مخاطبین از سینما در اختیار علاقمندان سینما قرار دهند.

عوامل فیلم کوتاه «کچ» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهرداد حسنی، تصویربردار: هاشم مرادی، تدوین: حمید نجفی راد، صدابردار: میثم حسنلو، صداگذار: حمید نجفی راد، بازیگر: پریا وزیری، فاطمه باقری، محمد صالحی، تهیه کننده: مهرداد حسنی، محصول انجمن سینمای جوانان رفسنجان.

کچ به معنی دختر است و این فیلم کوتاه داستان یک پرستار را در منطقه جنگی به تصویر می کشد که برای نجات یک بچه از جان خود می گذرد.

یازدهمین دوره این جشنواره ۱۸ تا ۲۵ سپتامبر برابر با ۲۸ شهریور تا ۵ مهر در تفلیس پایتخت گرجستان برگزار می شود.