رقابت «کچ» در جشنواره «پنتداتیلو» ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «کچ» ساخته مهرداد حسنی و از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «پنتداتیلو» ایتالیا راه‌ یافت.

«کچ» با فیلم‌هایی از ایتالیا، روسیه، لهستان، آمریکا، اسپانیا، مکزیک، انگلیس، آلمان، سوئیس، کانادا و… به رقابت خواهد پرداخت.

در خلاصه داستان «کچ» آمده است: کچ به معنی دختر است و این فیلم کوتاه داستان یک پرستار را در منطقه‌ جنگی به تصویر می‌کشد که برای نجات یک بچه از جان خود می گذرد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مهرداد حسنی، تصویربردار: هاشم مرادی، تدوین: حمید نجفی راد، صدابردار: میثم حسنلو، صداگذار: حمید نجفی راد، بازیگر: پریا وزیری، فاطمه باقری، محمد صالحی و تهیه‌کننده: مهرداد حسنی.

این فیلم محصول انجمن سینمای جوانان رفسنجان است.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «پنتداتیلو» از مهمترین جشنواره‌های فیلم کوتاه جنوب ایتالیا است و هدف آن نوآوری و ارتقای فرهنگی در بهبود سنت‌های محلی، خاطرات و ایجاد فضایی جدید برای ارایه آثار هنرمندان است. این جشنواره فیلم‌های کوتاه زیر سی دقیقه را در سه بخش قلمرو در حرکت، انیمیشن و کالابریا به رقابت می‌گذارد.

دهمین دوره این جشنواره ۷ تا ۱۱ دسامبر برابر با ۱۷ تا ۲۱ آذر در رجیو کالابریا در ایتالیا برگزار خواهد شد.